Wind All Inclusive 100 GIGA xTE offerta ad alcuni già clienti a 17 | 99 Euro al mese

I clienti Iliad trarranno benefici dalla rete unica Wind Tre : Il completamento dei lavori sulla rete unica Wind Tre si rivelerà utile anche per Iliad e per i clienti del quarto operatore mobile italiano. L'articolo I clienti Iliad trarranno benefici dalla rete unica Wind Tre proviene da TuttoAndroid.

Fiat Panda permetterà di viaggiare sempre connessi grazie alla rete Wind Tre : Wind Tre annuncia la collaborazione tra il brand Wind ed il marchio Fiat per il lancio della nuova Panda Connected by Wind che verrà presentata in anteprima al Salone di Ginevra dove Fiat celebrerà i suoi 120 anni di storia. La nuova serie speciale della storica utilitaria, sarà personalizzata con i colori e il logo Wind e permetterà ai passeggeri di essere sempre connessi ai servizi mobili al massimo delle velocità grazie alla rete 4G di Wind ...

Galaxy S10/S10+ a rate con Wind Family od All Inclusive e carta di credito : Galaxy S10/S10+ a rate con Wind solo con pagamento con carta di credito e con due tariffe: Wind Family (abbonamento) per condividere 50 GB con gli altri smartphone della famiglia oltre 20 GB e minuti illimitati per te oppure All Inclusive (ricaricabile) con 20 GB e minuti illimitati. L’acquisto a (Continua a leggere)L'articolo Galaxy S10/S10+ a rate con Wind Family od All Inclusive e carta di credito è stato pubblicato su PantareiNews da ...

Come installare Windows 10 : In questa guida vedremo Come installare Windows 10 perché, dovete sapere, ci sono tanti motivi per i quali dovreste aver bisogno di farlo. Oppure magari avete comprato da poco un PC senza sistema operativo per leggi di più...

Come formattare Windows 10 e reinstallarlo : Nonostante Windows sia notevolmente migliorato negli ultimi anni, ci sono casi in cui i problemi continuano a permanere. Vi assicuriamo che non c’è nulla di più frustrante che sedersi dopo una giornata di lavoro davanti leggi di più...

Come rimuovere frecce blu dalle icone su Windows 10 : A molti di voi sarà sicuramente capitato di trovarvi delle cartelle e/o dei file sul vostro computer, equipaggiato dal sistema operativo di Microsoft, con due strane frecce blu posizionate in alto a destra di ogni leggi di più...

SMS in arrivo da Wind ad alcuni clienti selezionati : offerto cambio piano con due All Inclusive : Wind sta contattando via SMS alcuni clienti selezionati per proporre il cambio piano verso una All Inclusive: la Young e la "standard" L'articolo SMS in arrivo da Wind ad alcuni clienti selezionati: offerto cambio piano con due All Inclusive proviene da TuttoAndroid.

Google Chrome : in arrivo il supporto alla Windows Mixed Reality : Dopo il tema scuro reso peraltro anche adattivo e automatico in base alle impostazioni del sistema operativo, Google introduce adesso un’ulteriore funzionalità in Chrome Canary che fortifica l’integrazione tra il browser e Windows 10. Ci riferiamo alla possibilità di rendere compatibile Google Chrome con la piattaforma di ambiente virtuale di Windows Mixed Reality, funzione introdotta in un flag con la recente versione Canary ...

Wind prepara la Super Rete 4.5G e offre a rate Alcatel 1 con All Inclusive Junior : Non si chiamerà Giga Rete 4.5G la nuova Rete Super veloce di Wind Tre ma Super Rete 4.5G. Scopriamo cosa sappiamo al momento L'articolo Wind prepara la Super Rete 4.5G e offre a rate Alcatel 1 con All Inclusive Junior proviene da TuttoAndroid.

Biathlon - Coppa del Mondo Soldier Hollow 2019 : Johannes Boe punta all’ennesimo sigillo nella sprint - Hofer e Windisch sognano il podio : CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DELLA sprint MASCHILE DI Biathlon A SALT LAKE CITY E dopo le donne è il momento degli uomini. La Coppa del Mondo di Biathlon prosegue a ritmo spedito nella tappa statunitense a Soldier Hollow, laddove nel 2002 queste nevi avevano una valenza a Cinque Cerchi. Una tappa che mancava da 17 anni e che in campo maschile aveva visto un unico grande dominatore: il norvegese Ole Einar Bjørndalen che seppe andare a ...

Non per tutti il modem libero Wind : aumentano pure i costi del noleggio dall’11 febbraio : Per i nuovi clienti è sempre possibile usufruire del modem libero Wind quando si attiva una nuova linea fissa di casa? La risposta a questa domanda è no purtroppo, anzi da domani lunedì 11 febbraio proprio l'apparato di connessione abbinato a determinate tariffe costerà di più rispetto al solito. Cerchiamo di capire qual è l'ultima mossa del vettore arancione che di certo non farà felice molti. I piani da segnalare per la mancata possibilità ...

Nuove All Inclusive - SuperInternet 60 GB e molto altro nei nuovi listini Wind e Tre : Scopriamo le tante novità dei listini Wind e Tre che entreranno in vigore a partire da lunedì 11 febbraio, con alcune uscite e qualche nuova entrata. L'articolo Nuove All Inclusive, SuperInternet 60 GB e molto altro nei nuovi listini Wind e Tre proviene da TuttoAndroid.

Wind All Inclusive NeoConnessi offre 20 GB e chiamate illimitate a 9 - 99 euro al mese : Parte oggi il progetto NeoConnessi di Wind, dedicato alla sensibilizzazione dei più piccoli sull'uso corretto di Internet. L'articolo Wind All Inclusive NeoConnessi offre 20 GB e chiamate illimitate a 9,99 euro al mese proviene da TuttoAndroid.

Kodi si aggiorna per Windows 10 alla versione 18.0 : Breve comunicato per informarvi del rilascio sul Microsoft Store di un nuovo aggiornamento di Kodi, il famoso software dedicato alla gestione Home theater PC, che arriva così alla versione 18 (nome in codice “Leia”). Novità Aggiunto il supporto per gli emulatori di giochi, controller e ROM. Kodi può ora accedere a gestori DRM esterni. Apportati miglioramenti significativi nella libreria musicale con nuovi filtri, interfaccia ...