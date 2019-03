Tumori infantili | quasi la metà non viene diagnosticata

meteoweb.eu

(Di lunedì 4 marzo 2019) Uno studio pubblicato dalla Harvard School of Public Health mette in evidenza comedeinel mondo non venga. Il risultato è che circa tre milioni di piccoli pazienti non potranno mai ricevere le cure necessarie, soprattutto in Africa e in Asia. Secondo le stime 397mila bimbi nel mondo hanno avuto un tumore nel 2015, il 43% dei quali non è stato scoperto. In Europa e in Usa la percentuale è solo del 3%, mentre è del 49% nel sud dell’Asia e del 57% nell’Africa occidentale. Ipotizzando delle stime, nel 2030 potrebbero essere 6,7 milioni i bambini che avranno un tumore, ma per 2,9 non ci sara’ diagnosi. “Questo implica che molti di questi bambini muoiono in casa senza trattamenti – spiega Zachary Ward, uno degli autori, al Guardian -. La sopravvivenza al cancro anche in chi riceve la diagnosi è già bassa, ma è ...

