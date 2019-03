Spazio | la SpaceX Crew Dragon attraccata alla Stazione spaziale

SpaceX - capsula in volo senza equipaggio/ Video - Usa pronti a tornare nello Spazio : E' iniziata la missione della SpaceX, la capsula della Nasa con l'obiettivo di riportare gli astronauti nello spazio il prima possibile

Spazio : countdown per il volo di prova della capsula Crew Dragon SpaceX : countdown per il volo di prova della capsula Crew Dragon SpaceX: oggi, alle 08:49 ora italiana volerà in orbita senza equipaggio. Il suo scopo è di restituire agli Stati Uniti la capacità di portare gli astronauti sulla Stazione Spaziale. A bordo Ripley, un manichino simile a Starman della Tesla Spaziale, e circa 180 kg di rifornimenti e materiali destinati agli astronauti della ISS. Il lancio avverrà per mezzo di un razzo Falcon 9 dal Kennedy ...

Spazio : domani il primo volo senza equipaggio della navetta di SpaceX : Countdown per il volo di prova della capsula Crew Dragon SpaceX: domani volerà senza equipaggio. Il suo scopo è di restituire agli Stati Uniti la capacità di portare gli astronauti sulla Stazione Spaziale. A bordo un manichino simile a Starman della Tesla Spaziale e circa 180 kg di rifornimenti e materiali destinati agli astronauti della ISS. Il lancio avverrà per mezzo di un razzo Falcon 9 dal Kennedy Space Center, a Cape Canaveral, in Florida, ...

Spazio : rinviato al 2 marzo il primo volo senza equipaggio della navetta Crew Dragon SpaceX : Il primo volo di test di Crew Dragon si fa attendere: la navetta di SpaceX dedicata al trasporto degli astronauti parte del programma Nasa Commercial Crew Program dovrebbe partire il 2 marzo. Demo Mission-1, questo il nome della prima missione, sarebbe dovuta partire dal launch pad di Cape Canaveral il 17 gennaio, poi il lancio è stato rinviato nuovamente a febbraio, ed ora a marzo: avverrà a bordo del razzo Falcon 9, per un volo senza ...

Spazio : test statico di accensione per Raptor - il motore del sistema di lancio Starship di SpaceX : SpaceX accende i motori per il viaggio su Marte. Lo scorso 3 febbraio la compagnia di Elon Musk ha effettuato un test statico di accensione di Raptor, il motore del sistema di lancio Starship con cui Musk intende portare l’uomo su Marte, lo stesso che utilizzerà per i turisti spaziali. La prova – riporta Global Science – si è svolta presso il sito della compagnia a McGregor in Texas ed Elon Musk ha dichiarato in un tweet che il ...