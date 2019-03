Milan | Galliani | ' Piatek ricorda Shevchenko Paquetà? Complimenti a Leonardo'

Galliani : 'Bravo Leonardo - nessuno si è rinforzato in Europa quanto il Milan. Sul derby e sul caso Icardi...' : L'ex amministratore delegato del Milan Adriano Galliani è intervenuto alla trasmissione 'Radio Anch'io Lo Sport' su Radio 1 ed è tornato a evidenziare l'ottimo momento attraversato dai rossoneri: ' Devo fare i complimenti al mio amico Leonardo perché i due acquisti Piatek e Paquetà hanno cambiato la ...

Stadio Milano - Galliani : “decidano i club” : Stadio Milano – “Le due società devono decidere se restare a San Siro, sistemandolo, oppure se fare uno Stadio nell’area del trotto: a Milano ci sono grandi opportunità. E poi, i tifosi di Milan e Inter sono straordinari e possono convivere, non a caso durante il derby non accade mai nulla”. Sono le parole di Adriano Galliani a Radio anch’io lo sport, su RadioRai. “Dopo alcuni anni le milanesi sono ...

Il Milan si gode Piatek e Paquetà - Galliani si complimenta con Leonardo : “quei due hanno cambiato la squadra” : L’ex ad del Milan ha parlato della situazione rossonera, complimentandosi con Leonardo per gli acquisti di Piatek e Paquetà “Devo fare i complimenti al mio amico Leonardo perché i due acquisti Piatek e Paquetà hanno cambiato la squadra. I risultati sono merito dell’allenatore e di tutta la squadra ma quello che dico è che nessuna squadra europea si è rafforzata tanto a gennaio come il Milan con questi due ...

Galliani : «Grazie ad Elliott il Milan è gestito in modo perfetto» : «Il Milan ha una grande proprietà come Elliott, ha un grande presidente come Scaroni, un grande ad come Gazidis, due grandi dirigenti come Leonardo e Maldini e ha anche un grande allenatore come Gattuso». Così l’ex amministratore delegato del Milan, Adriano Galliani, oggi alla guida del Monza, ha commentato ai microfoni di Sky Sport il […] L'articolo Galliani: «Grazie ad Elliott il Milan è gestito in modo perfetto» è stato realizzato ...

Galliani su Donnarumma : “Gli auguro di restare al Milan per sempre” : Intervistato da Milannews.it, l’ex amministratore del Milan, Adriano Galliani, ha voluto fare il suo augurio a Gigio Donnarumma nel giorno del suo ventesimo compleanno. L’attuale CEO del Monza calcio ha augurato al giovane portiere di restare al Milan “forever” e ha parlato di come è stato portato al Milan. Questi alcuni passaggi delle dichiarazioni di Galliani: “Il mio ricordo risale a quando lo abbiamo ...

Milan - Piatek si allena sui colpi di testa - Galliani lo elogia : 'Mi ricorda Shevchenko' : Krzysztof Piatek è al Milan da nemmeno un mese, eppure ha già fatto breccia nel cuore dei tifosi rossoneri. Il bomber polacco ha risollevato l'umore in casa Milan, portando entusiasmo e gol, quello che mancava quando Gonzalo Higuain vestiva la maglia del 'Diavolo'. L'attaccante ex Genoa si è presentato in punta di piedi, scegliendo la maglia numero 19 ma fin da subito ha mostrato quello che sa fare meglio: 'gonfiare la rete' ed esultare con la ...

Galliani : 'Al Monza con lo stesso entusiasmo del Milan - Kakà ha detto no. La telefonata con Ancelotti per Anastasio...' : Adriano Galliani , rientrato nel calcio dopo l'addio al Milan come amministratore delegato del Monza di Silvio Berlusconi, ha parlato a La Gazzetta dello Sport del suo progetto di riportare in alto il club brianzolo. ' Mi occupo del club con lo stesso entusiasmo che avevo al Milan . A gennaio abbiamo concluso 30 operazioni di mercato: 16 arrivi e 14 ...

Dal Milan al… Monza - Galliani è tornato a casa : “Kakà ha rifiutato la mia offerta. Ancelotti? L’ho chiamato e…” : L’amministratore delegato del Monza ha parlato della sua esperienza al Milan e del suo profondo legame con il club brianzolo Una vita trascorsa al Milan, una storia d’amore lunga 31 anni e terminata nell’aprile del 2017. Uno step necessario per tornare a casa, nel suo Monza, che lo aveva accolto fin da bambino prima dell’esperienza rossonera. LaPresse Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l’ad del club ...

Nasce il Milan Club Montecitorio : Boschi e Galliani uniti dal tifo : Idem Roberto Rossini, pure lui pentastellato, marchigiano di Fano, prima legislatura, che si troverà a fianco di un Maurizio Lupi, veterano della politica, politicamente distante anni luce da lui ma ...