Migranti | il prete smonta la sinistra | No alla Salvinofobia

Vaticano - Papa Francesco con la spilletta pro-invasione. Il prete dei Migranti rivela : "Mi ha chiesto di..." : Anche Papa Francesco tifa "invasione". Adesso non è più una diceria, sebbene supportata da anni e anni di dichiarazioni e dottrina. Bergoglio si è prestato a un selfie con don Nandino Capovilla, parroco di Marghera (Venezia) in prima fila per l'accoglienza degli immigrati. Don Nandino ha consegnato

Migranti - Conte : Falso dire lasciamo morire bimbi - pretendiamo solidarietà : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Il prete anti-Migranti vince il bando per l'accoglienza da un milione di euro : Ha vinto un bando da un milione e duecento mila euro per gestire lo Sprar a Taranto don Luigi Larizza. Si tratta del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati.Il sacerdote della chiesa "Sacro Cuore" di Taranto e già salito agli onori della cronaca per l"organizzazione di una Messa in suffragio di Benito Mussolini nel 2016.A darne notizia è il Nuovo Quotidiano di Puglia. Il parroco attraverso la cooperativa sociale "Giovanni Paolo ...

Taranto - il prete contro i Migranti vince la gara per un centro di accoglienza : Sui suoi social, commentando un fatto di cronaca in cui alcuni profughi impedirono alle forze dell'ordine un arresto a Napoli, scrisse che sarebbe stato opportuno sparare. Poi ritrattò e, come molte ...

Taranto - prete fan di Mussolini e contro l’accoglienza dei Migranti gestirà uno Sprar : ha vinto un bando da oltre un milione di euro : Ha insultato migranti e chi li accoglieva e ora si prepara a gestire un centro. Ha suscitato l’imbarazzo della Curia per una messa in suffragio di Benito Mussolini, ha presenziato a dirette televisive nazionali per denunciare “l’invasione” dei musulmani in Italia e ora è pronto per avviare un progetto di accoglienza e integrazione di rifugiati. Il protagonista non è un esponente della Lega e nemmeno della destra tarantina, ...

Oggi Consiglio Ue : 49 Migranti in attesa di risposte | 10 Paesi pronti - ma Malta pretende nuove garanzie : Spiraglio per i 49 migranti sulle navi Sea Watch e Sea Eye. Dierci Paesi si sono offerti di ricevere i migranti se Malta aprirà i suoi porti per lo sbarco. Ma La Valletta chiede che siano ridistribuiti altri 249 profughi salvati nei giorni scorsi. Oggi vertice a Bruxelles. Salvini a "Quarta Repubblica": "Qui non viene nessuno".