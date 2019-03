Inter | Icardi verso la cessione | ci sarebbe stato il contatto con il Tottenham

Inter - Icardi convocato con l'Eintracht : Milano, 3 marzo 2019 " Da un lato l' Inter ha subito il sorpasso del Milan e vede le inseguitrici avvicinarsi dopo la sconfitta di Cagliari, dall'altro le beghe Interne, soprattutto quella relativa a ...

Inter - ESCLUSIVO Stringara : "Giusta posizione della società verso Icardi - Cavani in nerazzurro il top" : Intervista di Paolo Stringara sul mondo Inter A parlare della situazione Inter è Intervenuto l'allenatore ed ex giocatore nerazzurro Paolo Stringara.

Inter - Icardi deve prendere una decisione entro mercoledì : potrebbe essere convocato : Per Mauro Icardi è arrivato il momento di prendere un'importante decisione, dopo la sconfitta dell'Inter alla Sardegna Arena, infatti, la squadra deve pianificare i propri passi avanti. Luciano Spalletti ha parlato di altri cinque giorni per la fine delle terapie, dopodiché il giocatore dovrà decidere se essere bendisposto o meno. Le condizioni di Icardi, al momento, sembrerebbero appropriate per tornare nel gruppo, ma se il giocatore accuserà ...

Rivoluzione Inter - da Spalletti a Icardi : la strategia di Zhang : MILANO - Comunque vada a finire questa stagione, l'Inter 2019-20 sarà diversa ...

Inter - si alza la tensione dopo il like di Chiellini a Icardi : Come scrive Il Corriere dello Sport , l'Inter non ha gradito il 'like' messo da Giorgio Chiellini alla lettera pubblicata da Mauro Icardi su Instagram . Il gesto del capitano della Juventus sui social ha alimentato ulteriormente ...

Inter - Icardi prossimo alla cessione? Il club vuole abbassare la clausola : Inter Icardi – Non c’è pace per Icardi, in un periodo che va avanti da quasi un mese. L’attaccante argentino sta vivendo praticamente da divorziato in casa e, adesso, la situazione inizia a farsi più complicata del previsto. Arrivano nuove notizie sul possibile rinnovo di Icardi con l’Inter. Secondo ‘Repubblica’, i nerazzurri starebbero pensando di abbassare […] L'articolo Inter, Icardi prossimo alla ...

Inter - Icardi potrebbe rientrare contro l’Eintracht : fondamentale l’esito dell’incontro tra Spalletti e Maurito : Mauro Icardi potrebbe tornare in campo contro l’Eintracht Francoforte giovedì, ma l’Inter prima vuole fare il punto della situazione sul calciatore Il ritorno di Mauro Icardi in campo fa rimanere con il fiato sospeso la dirigenza e i tifosi dell’Inter. Dopo il recupero dall’infortunio al ginocchio, il calciatore nerazzurro potrebbe rientrare in squadra già giovedì in Europa League per il match contro ...

Inter - via libera della società allo scambio Dybala-Icardi : Secondo quanto riportato dal 'Corriere dello Sport', l'Inter in questi giorni continua a pensare a Paulo Dybala , connazionale di Icardi in forza alla Juventus, per sostituire l'ormai ex capitano, e sarebbero anche disposti ad uno scambio con i ...

Inter - in settimana l'offerta di rinnovo a Icardi : Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport , l'Inter presenterà in settimana l'offerta di rinnovo a Icardi con ingaggio da 7 milioni più bonus.

Faccia a Faccia tra Icardi e Spalletti - l’Inter ha bisogno di Maurito : l’Inter ha bisogno di Mauro Icardi, deve organizzare una risposta immediata se non vuole uscire dalla zona Champions: superata dal Milan, ieri ha conservato almeno il quarto posto ma solo grazie alla sconfitta della Roma.Il giorno dopo l’infausta trasferta sarda ad Appiano c’erano Marotta, Ausilio e Gardini. E con Spalletti per rimettere in pista l’Inter si sono «battuti» su due fronti: quello classico, della squadra e del gruppo, e quello con ...

Icardi scavalca Marotta : la nuova mossa dell'ex capitano dell'Inter - : Continua lo scontro tra Mauro Icardi e l'Inter. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, l'ex capitano nerazzurro non ha intenzione di scusarsi né con la squadra né con la dirigenza , e vorrebbe parlare direttamente con il presidente Steven Zhang , scavalcando di fatto l'...

L’Inter scornata si affida al Toro Lautaro Martinez - in attesa di Icardi : Nel tracollo di Cagliari, con tante facce scure e tante serate ­no sulla sponda nerazzurra, si salva soltanto lui, Lautaro Martinez.Se ce ne fosse ancora bisogno, il numero 10 nerazzurro dimostra che lui, anche senza l’amico­ aventiniano Maurito Icardi, può caricarsi l’attacco sulle spalle. Basta riguardare il film della partita: una girata super nel primo tempo per il gol dell’illusione ­pareggio poi spenta da Pavoletti, un’altra ...

Inter - Wanda sul Real : "No di Icardi per colpa mia? Falso" : Milano, 2 marzo 2019 " Mentre l' Inter perde a Cagliari con ancora polemiche arbitrali sulla direzione di Banti, il quotidiano spagnolo Marca rilancia l'idea del Real di prelevare Mauro Icardi in ...

ESCLUSIVA Mazzola : “Spalletti l’uomo giusto per l’Inter. Su Icardi…” : ESCLUSIVA Mazzola – In un periodo non tanto positivo per l’Inter di Spalletti, dopo il caso Icardi e la sconfitta sul campo del Cagliari, ha parlato ai nostri microfoni Sandro Mazzola. L’ex neroazzurro ha commentato il momento dei neroazzurri con il nostro Gianluca Miranda: “La sconfitta di ieri sera contro il Cagliari? Io aspetterei a […] L'articolo ESCLUSIVA Mazzola: “Spalletti l’uomo giusto per ...