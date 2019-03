Da sei anni la sfiducia è diventata cronica Due famiglie su tre | Oggi peggio di

Sanità - entro sei anni fuori metà dei medici per quota 100 - legge Fornero e blocco delle assunzioni : I gap più gravi riguarderanno medicina d'emergenza, pediatria, medicina interna, anestesia. E per coprire i turni tanti ospedali ricorrono già ai "camici a gettone"

Jonas Brothers di nuovo insieme dopo sei anni con un singolo : 'A mezzanotte esce Sucker' e poi un video tutti insieme in silenzio, felici per il ritorno. Si è consumata tutta sui social la reunion di una delle boyband più amate della musica internazionale: i ...

Cristicchi torna in musica dopo sei anni : 'Bene Mogol - largo alla canzone italiana' : Reduce dal Festival di Sanremo, che ha segnato il suo ritorno alla musica 'pura' dopo sei anni, Simone Cristicchi arriva nella redazione milanese di LaPresse per partecipare al forum musicaPresse . Lo ...

Alemanno condannato a sei anni per corruzione : «Sentenza sbagliata - io innocente». Interdetto dai pubblici uffici : L’ex sindaco di Roma Gianni Alemanno è stato condannato a sei anni con l’accusa di corruzione e finanziamento illecito in uno dei filoni dell’inchiesta Mondo di mezzo. La sentenza è stata emessa dalla seconda sezione penale del tribunale di Roma. «Una sentenza sbagliata. Ricorreremo sicuramente in appello dopo aver letto le motivazioni. Io sono innocente l’ho detto sempre e lo ribadirò davanti ai giudici di secondo ...

Cina - 17 aborti in sei anni - la donna rischia sterilità : 'Non vogliamo avere figli' : Una notizia a tratti sconvolgente quella che ci giunge direttamente dalla Cina, dove una giovane ragazza di appena ventisette anni ha alle sue spalle già ben diciassette aborti e adesso rischia di diventare sterile. A riportare la notizie è il noto quotidiano britannico Daily Mirror, che racconta come la giovane donna, negli ultimi sei anni, abbia avuto una media di tre aborti all'anno, e come adesso potrebbe non avere più figli proprio a causa ...

sei anni ad Alemanno per Mafia capitale Lui : sentenza sbagliata : Amareggiato dalla sentenza Ignazio La Russa, FdI: 'Mi riesce difficile credere che Gianni abbia fatto politica per interesse personale'. Esterrefatto anche Maurizio Gasparri, Fi: 'Sono certo che ...

Alemanno condannato a sei anni per corruzione : «Sentenza sbagliata - io innocente». Interdetto dai pubblici uffici : L'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno è stato condannato a sei anni con l'accusa di corruzione e finanziamento illecito in uno dei filoni dell'inchiesta Mondo di mezzo. La sentenza...

sei anni ad Alemanno : 'Non sono corrotto - pago per le nomine' : Possibile che non si sia mai chiesto perché quest'uomo le dava tutti quei soldi? 'Appena eletto non volevo passare per il sindaco fascista che non dialogava con il mondo della sinistra, e così ...

Corruzione - Gianni Alemanno condannato a sei anni di carcere : Gianni Alemanno è stato condannato a sei anni di carcere, la sentenza in primo grado è stata emessa dal Tribunale di Roma, l'ex sindaco è accusato di Corruzione e finanziamento illecito in uno dei filoni dell'inchiesta Mondo di Mezzo: Nel dicembre 2014 furono arrestate 37 persone ed autorizzate diverse perquisizioni eccellenti, fra cui quella nei confronti di Gianni Alemanno. I magistrati lo accusavano di aver ricevuto la somma complessiva di ...

Roma - per i giudici è colpevole : ad Alemanno sei anni di carcere per Mafia Capitale : Per il suo ruolo apicale in quanto sindaco, sarebbe stato il 'politico di riferimento' all'interno dell'amministrazione comunale capitolina dell'organizzazione Mafia Capitale capeggiata da Massimo Carminati. Si sarebbe fatto corrompere e avrebbe ricevuto molto denaro, in cambio di precisi 'favori': pilotare nomine e appalti, specie nella municipalizzata Ama. Non più accuse pesantissime, ma certezze quelle dei giudici della Seconda sezione penale ...

Mondo di Mezzo - Gianni Alemanno condannato dal tribunale di Roma a sei anni : L'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno è stato condannato in primo grado dalla seconda sezione penale del tribunale di Roma a 6 anni di carcere, per corruzione e finanziamento illecito. Alemanno era comparso nelle carte della prima ondata di arresti dell’inchiesta su Mafia Capitale, il 2 dicembre 2014, nel corso della quale erano finite in carcere 37 persone. I magistrati di Piazzale Clodio lo avevano accusato di aver ricevuto in gran parte ...

Corruzione e finanziamento illecito - Alemanno condannato a sei anni di carcere : Sulla graticola dal 2 dicembre del 2014 quando nell'ambito di una perquisizione domiciliare gli venne notificato l'avviso di garanzia per concorso esterno nell'associazione di stampo mafiosa denominata 'Mondo di Mezzo' (mediaticamente piu' conosciuta come 'Mafia Capitale'), l'ex sindaco di Roma, Gianni Alemanno, incassa oggi una pesantissima condanna a 6 anni di reclusione (un anno in piu' rispetto alla richiesta della procura) per Corruzione e ...

Ha una vita sessuale attiva ma non usa contraccettivi - si sottopone a 17 aborti in sei anni : La 27enne cinese rischia ora di rimanere sterile per sempre sterile a causa dello stato del suo utero. I medici le hanno consigliato di tenere il suo ultimo bambino perché potrebbe essere la sua ultima occasione ma la donna ha insistito sostenendo di non avere la capacità di crescere un bambino.Continua a leggere

Inchiesta 'Mondo di mezzo' - Alemanno condannato a sei anni : 'Sono innocente - sentenza sbagliata' : L'ex sindaco di Roma, Gianni Alemanno , è stato condannato a sei anni in uno dei filoni dell'Inchiesta "Mondo di mezzo". Alemanno era accusato di corruzione e finanziamento illecito e, secondo la ...