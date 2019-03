Amber Valletta | «Il trucco deve essere naturale»

vanityfair

(Di lunedì 4 marzo 2019) Modella, con carriera trentennale festeggiata durante la Paris Fashion Week, attrice e ora anche beauty guru con una sua capsule collection di make-up,, 45 anni, non si ferma, anzi è più carica che mai. In una video intervista condivide con noi i suoi mantra

