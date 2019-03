Il Segreto | trame iberiche | Don Anselmo volta le spalle al collega Berengario

Il Segreto - trame : Mauricio scopre che Francisca potrebbe essere nascosta nelle segrete : Torna l'appuntamento dedicato alle novità su Il Segreto, lo sceneggiato scritto da Aurora Guerra, in onda ogni giorno su Canale 5. Le anticipazioni delle puntate in onda nelle prossime settimane in Italia svelano che Mauricio apprenderà che Raimundo ha inscenato la morte di Francisca dopo alcune indagini. Il Segreto: Raimundo inscena la morte di Francisca Donna Francisca sarà al centro della trama de Il Segreto, in onda nelle prossime settimane ...

Il Segreto - trame : Elsa accetta di fare la serva di Antolina d'accordo con Isaac : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, la telenovella scritta da Aurora Guerra, che ogni giorno appassiona milioni di telespettatori su Canale 5. Le anticipazioni delle puntate in onda nelle prossime settimane svelano che Elsa Laguna deciderà di tornare a Puente Viejo, accettando un particolare lavoro offerto da Isaac e Antolina. Il Segreto: la Laguna cacciata dalla locanda per furto Elsa, Isaac e Antolina saranno i protagonisti dei ...

Trame spagnole Il Segreto : Maria non parte - Saul triste per Julieta : Lo sceneggiato iberico “Il Segreto” riesce spesso a sorprendere i telespettatori. Gli spoiler delle puntate che verranno trasmesse su “Antena 3” dal 4 all’8 marzo 2019 rivelano che Maria Castaneda farà esultare di gioia Francisca Montenegro, dato che rinuncerà a ritornare a Cuba con Esperanza, Beltran e Roberto Sanchez. La figlia di Emilia e Alfonso deciderà di rimanere nel suo paese natio. Saul Ortega invece sarà sempre più triste a causa della ...

Il Segreto - Isaac rifiuta per sempre Antolina : anticipazioni trame dal 3 all’8 marzo : Proseguono anche questa settimana le trame, gli intrighi e le vicende narrate ne Il segreto, la soap opera spagnola più longeva d’Italia. Come sempre, gli episodi vanno in onda ogni giorno dalle 16.30 in poi su Canale 5 tranne che al sabato, di pausa, e alla domenica, quando l’appuntamento è doppio e inizia leggermente prima, alle 16.20. Di seguito le anticipazioni. GLI EPISODI DELLA SCORSA SETTIMANA: Antolina prosegue con il suo ...

Trame spagnole Il Segreto : Francisca caccia Fernando - Elsa accetta di sposare Alvaro : Appassionano sempre di più le Trame dello sceneggiato iberico “Il Segreto” prodotto da Boomerang TV e scritto da Aurora Guerra. Le anticipazioni degli episodi che i telespettatori spagnoli vedranno la settimana prossima, ci dicono che Francisca Montenegro dopo aver convinto la nipote Maria Castaneda a non trasferirsi a Cuba, obbligherà Fernando Mesia a lasciare la sua villa con l’aiuto di Prudencio Ortega. Elsa Laguna invece dopo aver riflettuto ...

Il Segreto - trame : Elsa commette un furto alla locanda di Matias e Marcela : Torna lo spazio dedicato alle novità su Il Segreto, lo sceneggiato scritto da Aurora Guerra. Le anticipazioni delle nuove puntate, in onda tra qualche settimana su Canale 5, svelano che Elsa deruberà Matias e Marcela dei loro risparmi, che si trovavano nascosti in un posto Segreto all'interno della locanda. Il Segreto: furto alla locanda di Matias e Marcela Elsa Laguna sarà al centro della trama de Il Segreto in onda nelle prossime settimane su ...

Il Segreto - trame prossima settimana : Carmelo scopre che Adela rischia di perdere la vita : Torna l'appuntamento dedicato alle novità su Il Segreto, lo sceneggiato campione di ascolti di Canale 5. Le anticipazioni in onda dal 3 all'8 marzo annunciano che Carmelo apprenderà la verità su sua moglie Adela mentre Julieta e Saul indagheranno sulla scomparsa di Raimundo e Donna Francisca. Infine a Puente Viejo arriverà Armando, il marito di Magdalena. Il Segreto: Carmelo scopre la verità su Adela Dagli spoiler de Il Segreto, in onda prossima ...

Il Segreto - trame : Raimundo si rifiuta di pagare il riscatto di Alfonso ed Emilia : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, la soap opera scritta da Aurora Guerra, in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5. Le anticipazioni delle prossime puntate, in programma tra qualche settimana in Italia, svelano che Raimundo Ulloa dimostrerà di essere molto titubante all'idea di pagare il riscatto per liberare Alfonso e Emilia, rapiti in Francia. Il Segreto: Raimundo scopre che Alfonso ed Emilia sono stati rapiti Raimundo Ulloa ...

Il Segreto - trame : Isaac vuole dare una seconda possibilità ad Elsa : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, la soap opera spagnola ideata da Aurora Guerra. Le anticipazioni delle nuove puntate, in onda tra qualche settimana in Italia, si soffermano su Isaac Guerrero interpretato dall'attore Ibrahim Al Shami. L'uomo, infatti, deciderà di avere un incontro con Elsa al fine di aiutarla a ritornare a Puente Viejo dopo essere stata accusata di essere una ladra. Il Segreto: Elsa Laguna cacciata da Puente ...

Il Segreto - trame 3-8 marzo : Isaac si rifiuta di sposare Antolina perché ama Elsa : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, la soap opera ideata da Aurora Guerra, in onda ogni giorno su Canale 5. Le anticipazioni degli episodi che andranno in onda da domenica 3 a venerdì 8 marzo svelano che Isaac rivelerà ad Antolina di non voler diventare suo marito, mentre Carmelo scoprirà la verità su Adela. Julieta, invece, troverà una foto di Maria Castaneda a casa di Fernando. Il Segreto, anticipazioni 3-8 marzo: Elsa indaga su ...

Trame Il Segreto prossima settimana : l’Ulloa e la moglie in pericolo - Isac lascia Antolina : Eccoci con un nuovo appuntamento incentrato sulla famosa telenovela iberica “Il Segreto” che continua ad ottenere un grande successo. Nelle puntate che il pubblico italiano vedrà la settimana prossima, Raimundo Ulloa e Francisca Montenegro si troveranno in pericolo, perché saranno sotto le grinfie del diabolico Fulgencio. Isaac Guerrero invece dopo aver rinunciato ad Elsa Laguna per assumersi le sue responsabilità di padre, spiazzerà Antolina ...

IL Segreto - anticipazioni e trame puntate dal 3 all’8 marzo 2019 : anticipazioni e trame telenovela Il SEGRETO da domenica 3 a venerdì 8 marzo 2019: Ottenute le informazioni necessarie da Mauricio, Saul si mette sulle tracce di Raimundo e Francisca. Nel frattempo, proprio Raimundo scopre che è stato Fulgencio a rapire lui e la moglie. Lo psichiatra non esita a comunicare all’Ulloa Senior che presto si vendicherà di loro. Fernando, intanto, non riesce più a bloccare le sue crisi. Carmelo nota alcuni ...

Il Segreto - trame spagnole : Maria decide di fuggire da Puente Viejo con Roberto : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, la soap opera scritta da Aurora Guerra, che ogni giorno intrattiene milioni di telespettatori su Canale 5. Le anticipazioni delle puntate, in onda in questi giorni in Spagna, si soffermano su Maria Castaneda, interpretata dall'attrice Loreto Mauleon. La madre di Esperanza e Beltran, infatti, deciderà di fuggire dalle grinfie di Donna Francisca con la complicità di Roberto, il nuovo interesse ...

Il Segreto - trame : Adela rivela a Irene e Julieta di soffrire di attacchi di panico : La salute di Adela ricoprirà un ruolo in primo piano nel corso delle nuove puntate de Il Segreto, in programma nei prossimi mesi su Canale 5. Come abbiamo visto la moglie di Carmelo ha ricevuto un colpo di pistola alla testa da Basilio, lo stalker che la riteneva colpevole della fine della sua relazione con Leticia. Il Segreto: Adela nasconde a Carmelo il suo reale stato di salute Dagli spoiler de Il Segreto si apprende che la maestra supererà ...