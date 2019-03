Gattuso | è ora di cambiare | Castillejo al posto di Suso | Paquetà vicino a Piatek!

Milan - Gattuso : 'Terzo posto? Ora nessuno si esalti' : Rino Gattuso vuole mantenere il profilo basso e i piedi per terra. Il Milan ha sorpassato l'Inter, è al terzo posto nel girone di ritorno per la prima volta dopo 6 anni ma il tecnico predica calma: '...

Gattuso dopo Milan-Sassuolo : 'Terzo posto? Ora nessuno si esalti' : "Dobbiamo fare meglio a livello tecnico" ha infatti riconosciuto Gennaro Gattuso, intervistato da Sky Sport al termine della gara. "Non voglio sentir parlare di stanchezza, non deve essere un alibi, ...

Milan-Sassuolo - Gattuso : “Suso non è un problema - Cutrone deve lavorare. Romagnoli? Resterà al Milan” : Conferenza stampa per Rino Gattuso alla vigilia di Milan-Sassuolo. Il tecnico dei rossoneri ha affrontato diversi temi, tra cui il momento ‘no’ di Suso, l’interesse di alcuni top club per Alessio Romagnoli, l’imminente rientro di Mattia Caldara e le condizioni di Franck Kessié, uscito malconcio dal match di Coppa Italia contro la Lazio. Di seguito le parole dell’allenatore milanista. Sui 60 mila di San Siro ...

Cerruti spiega perchè ora Gattuso rischia di più - : A rischio esonero fino a poco fa, osannato adesso , anche se lui dice che i complimenti gli danno fastidio, , eppure per Rino Gattuso il difficile viene proprio ora. E' il punto di vista di Alberto ...

Milan - ora hai un Calhanoglu in più : 'Grazie Gattuso' : Ora che quella gamba finalmente ha scaricato in porta ciò di cui è capace, per il Calha si aprono scenari decisamente interessanti: Gattuso e il mondo rossonero si attendono inevitabilmente una ...

Tecnica - tattica e testa. Ora la cura Gattuso è un elisir per il Milan : Adesso la copertina è tutta per la P2, Paquetà-Piatek. Ma se i colpi di gennaio hanno cambiato marcia al Milan è perché il Diavolo aveva già un senso. I nuovi sono entrati in un progetto che non era ...

Milan - Bakayoko ora è una certezza! Cosa farà Gattuso con il rientro di Biglia? : Tiémoué Bakayoko si è preso il Milan e lo ha fatto nel migliore dei modi. Le sue sono, infatti, prestazioni sempre al di sopra delle righe.Bakayoko 2.0. Questo potrebbe essere sicuramente il titolo perfetto per inquadrare il centrocampista francese del Milan. Il classe ’94 da oggetto misterioso è diventato giocatore fondamentale per i rossoneri che, ora, non ne possono fare più a meno. Giocatore di fisico e di corsa anche se in ogni ...

Milan - Scaroni loda Gattuso : “Ora siamo una squadra” : Milan, Scaroni: parole da presidente – Il Milan, nonostante una stagione vissuta tra alti e bassi, sta ancora correndo per due obiettivi stagionali. Uno di questi è un trofeo concreto, quella Coppa Italia che l’anno scorso sfuggì dalle mani di Gattuso per opera di una Juve capace di imporsi 4-0 in finale. L’altro, altrettanto importante, […] L'articolo Milan, Scaroni loda Gattuso: “Ora siamo una squadra” proviene da Serie A News Calcio - ...

Milan - Scaroni : "Ora siamo squadra - merito di Gattuso. Higuain? Esperienza negativa per lui e per noi" : "siamo diventati squadra, questo è prima di tutto merito di Gattuso". Paolo Scaroni elogia il Milan e il suo tecnico in occasione dell'evento benefico 'United for Genova'. " Piatek ? Ha sempre fatto ...

Roma-Milan 1-1 - Salvini ancora all’attacco : “Gattuso - perché Chalanoglu?” : ROMA MILAN 1-1, Salvini commenta amaro il pareggio – Che Salvini fosse un tifoso sfegatato del Milan già lo sapevamo da anni, ultimamente però il vice Premier ha iniziato a commentare con una certa regolarità le prestazioni in campionato della sua squadra del cuore. In principio furono i dubbi tattici in occasione di un Lazio […] L'articolo Roma-Milan 1-1, Salvini ancora all’attacco: “Gattuso, perché Chalanoglu?” proviene da Serie A News ...

Roma-Milan - volano ancora stracci tra Salvini e Gattuso : 'Due punti persi' - 'No comment' : Continuano le frecciatine tra il ministro dell'Interno Matteo Salvini , noto milanista, e il mister rossonero Gennaro Gattuso . Dopo l'1 a 1 all'Olimpico contro la Roma che è valso la conferma al ...

Salvini-Gattuso - è ancora polemica - : Un Milan più pratico che spettacolare torna da Roma con un punto che potrebbe anche rivelarsi fondamentale nella corsa al quarto posto, che potrebbe anche allargarsi al terzo vista la crisi dell'Inter.

Milan - ancora scintille Gattuso-Salvini dopo il pari con la Roma : Il Milan conserva il quarto posto solitario in classifica e recupera un punto all'Inter, sconfitta in casa dal Bologna di Sinisa Mihajlovic , il distacco fra le due Milanesi si riduce a 4 punti, . Il ...