USA-COREA DEL NORD | NON C' È ACCORDO TRA KIM E TRUMP Vertice fallito? ' Forse tattica'

TRUMP-KIM - SALTA ACCORDO TRA USA E NORD COREA/ Nessuna intesa su denuclearizzazione : Si è chiuso in anticipo il summit fra Kim e Trump sulla denuclearizzazione : niente ACCORDO tra i due leader, gli Usa non cedono.

Summit USA -Corea del nord - salta l’intesa : nessun accordo sulla denuclearizzazione : L'atteso Summit tra Donald Trump e Kim Jong-un sula denuclearizzazione della Corea del nord si è concluso con un nulla di fatto. Alla vigilia i due leader si erano lasciati andare a un deciso ottimismo ma dopo gli incontri tre le due delegazioni in Vietnam è stato annullata la prevista firma dell'intesa.Continua a leggere

Vertice USA -Nord Corea - Trump : "Discutiamo di tutto". Kim : 'Pronto a disarmo nucleare' - : Seconda giornata di colloqui bilaterali. "Non c'è fretta", l'importante è "raggiungere il giusto accordo" dice il presidente Usa. "Sento che ci saranno risultati" afferma il presidente nord Corea no che ...

Trump-Kim - incontro e stretta di mano ad Hanoi/ Dichiarazione fine guerra USA -Corea? : E' iniziato l' incontro fra Donald Trump e Kim Jong-un, ad Hanoi , in Vietnam. Ecco le prime dichiarazioni dei due leader mondiali

Storico vertice USA COREA del Nord : Trump e Kim si stringono la mano : 'Il Vietnam - scrive il tycoon - sta prosperando come pochi posti al mondo. Per la Corea del Nord potrebbe essere lo stesso e molto velocemente se decidesse di denuclearizzare'. Il potenziale, ...

