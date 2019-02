Uomo uccide il suo ex suocero perché abusava di sua figlia | si pensa a una trappola

Texas - Uomo uccide sua figlia di due anni a martellate : 'È stato il governo a obbligarmi' : È una storia davvero terribile quella che arriva dagli Stati Uniti, precisamente dal Texas, dove un 26enne, Yovhanis Roque, ha ucciso sua figlia di soli due anni a martellate. L'episodio in questione si è verificato la scorsa settimana. Secondo quanto riporta la stampa locale e nazionale americana, dopo la perdita della moglie in un grave incidente stradale, in cui Roque stesso era restato gravemente ferito, appariva molto cambiato e con ...

Marghera - femminicidio nella notte : dopo una lite Uomo uccide la moglie a coltellate : Ennesima tragedia familiare questa notte a Marghera, non molto lontano da Venezia, dove uomo di 44 anni, stando alle prime notizie che giungono dal Veneto, ha ucciso sua moglie (51 anni) a coltellate, dopo una lite avvenuta nell'abitazione d famiglia. Secondo quanto riportato dalla stampa locale, pare che lui stesso, dopo aver compiuto il misfatto, si sia costituito alla Polizia. Gli agenti hanno già avviato le indagini per chiarire le cause del ...

Brutale omicidio in Texas : 42enne lega un Uomo e lo uccide con un trapano : Il Brutale omicidio scoperto dalla polizia del Texas lunedì sera in una casa di San Antonio. La presunta omicida, una donna di 42 anni, è stata arrestata poche ore dopo il ritrovamento del cadavere. Avrebbe ammesso le sue responsabilità.Continua a leggere

Investe e uccide un Uomo sulla statale - 'pirata' incastrato da uno specchietto : Ha un nome e un volto l'uomo che nella serata di domenica, a Mileto, in Calabria, ha investito con l'auto lanciata a tutta velocità un uomo. L'incidente è avvenuto sulla statale 18, all'altezza della ...

Siria - esplosione mina antiUomo uccide 7 civili - : Le unità ingegneristiche dell'esercito Siriano effettuano regolarmente operazioni di bonifica. L'esplosione di una mina antiuomo nella Siria occidentale ha ucciso sette civili e ferito un'altra ...

Puma aggredisce un runner in Colorado - l’Uomo lo uccide a mani nude : È stata davvero una bruttissima avventura quella accaduta a un ‘trail runner’ americano. l’uomo stava praticando il suo sport preferito correndo su un’altura delle Rocky Mountains, nello Stato del Colorado, e si è trovato faccia a faccia con un Puma, felino tipico di quella zona e tendenzialmente pericoloso. Il runner ha riferito ai soccorritori di aver udito qualcosa correre alle sue spalle e di aver avuto l’impressione di essere inseguito. ...

Catania - Omicidio a San Leone : Uomo uccide il padre e prova a gettarlo nel cassonetto : Tragedia ieri a San Leone. Il corpo di un signore di 80 anni, a cui è stata tolta la vita con un corpo contundente, è stato trovato in via Sardegna 15, a Catania. Anche se la vittima è stata trovata in quel luogo, dai primi accertamenti delle forze dell'ordine è emerso che potrebbe essere stata posizionata in quella via in un secondo momento, con la probabile motivazione di depistare le indagini della polizia. Sull'Omicidio la procura ha aperto ...

Brindisi - Uomo uccide la moglie e si suicida : Il dramma familiare si è consumato nella cittadina di Carovigno al culmine di una violenta lite scoppiata poco prima tra vittima e suicida. L'uomo avrebbe ucciso sua moglie e si sarebbe suicidato con la stessa arma che impugnava. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del locale stazione che hanno immediatamente avviato una indagine.Continua a leggere

Usa - caccia all'Uomo : 21enne uccide i genitori e altre tre persone : Grave sparatoria poche ore fa in Louisiana, stato affacciato sul golfo del Messico nel sud-est negli Stati Uniti d'America. Un giovane di 21 anni, Dakota Theriot, attualmente in fuga, è sospettato di avere ucciso i suoi genitori e altre tre persone. Il giovane, armato e pericoloso, è ricercato per omicidio in due contee. La notizia, diffusa da tutti i principali media americani (che stanno seguendo in diretta gli sviluppi della tragica vicenda) ...

Louisiana - Uomo spara e uccide 5 persone : Almeno cinque persone sono morte per i colpi di arma da fuoco esplosi da un uomo in Louisiana. Lo rendono noto le autorita' locali spiegando che il killer è in fuga. L'uomo ha aperto il fuoco in due ...

UK - uccide compagna con 30 coltellate perché rifiuta un rapporto a tre : l'Uomo a processo : Una terribile tragedia si è verificata il 3 agosto 2018 nel nord est dell'Inghilterra, precisamente a Teesside. Un uomo di 30 anni, Ian Kettlewell, avrebbe infatti ucciso la sua compagna, Kelly Franklin, un anno più piccola di lui, con 30 coltellate, le quali non hanno lasciato scampo alla vittima. I fatti che stiamo esponendo risalgono, come detto, al 3 agosto scorso: ieri l'omicida è stato però ascoltato dalla Corte. I due, secondo quanto ...

Torino - richiedente asilo tenta di uccidere un Uomo con un'accetta : aggressore fuggito : Momenti di vero terrore questa mattina intorno a mezzogiorno in via Pietro Micca, a Torino, dove un richiedente asilo ha tentato di uccidere a colpi d'accetta un altro cittadino straniero, quest'ultimo originario della Nigeria. Attualmente si cerca l'autore del vile gesto. La vittima, che non sarebbe in pericolo di vita, ha ricevuto tre o quattro fendenti sulla testa: le sue condizioni, secondo quanto riportato dalla stampa locale, non sarebbero ...

Quando stalker è lei : 159 mila sms inviati all'Uomo che la rifiuta - tra cui 'ti ucciderò' : "Non provare a lasciarmi, ti ucciderò, non costringermi a diventare un'assassina". Questo è uno dei non proprio 'amorevoli' messaggi, in tutto 159 mila, che Jacquelyn Ades, estetista 31enne di Phoenix, in Arizona, ha inviato a un uomo. L'ha conosciuto in una chat, ma si sono incontrati una sola volta perché il tale, forse messo sull'avviso da qualche oscuro presentimento, ha deciso di interrompere quasi subito la frequentazione. A lei, però, era ...

Castelnuovo Scalo - sedicenne accoltella e uccide un Uomo : «Ha tentato di stuprarmi» : Delitto in una fabbrica di laterizi in provincia di Siena. Il corpo della vittima è stato trovato completamente nudo. I genitori della giovane lavorano per la stessa ditta