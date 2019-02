Sony 1000XM3 | le cuffie che cancellano bene il rumore costano 355 euro

Cuffie Sony WH-1000XM3 - la prova : addio rumore : Nel cantiere vicino alla redazione ci sono una squadra di operai al lavoro e una betoniera sempre in funzione. La loro presenza rende difficile concentrarsi. Ma, una volta indossate le nuove Cuffie con riduzione attiva del rumore di Sony , terza generazione del modello di punta di sovraurali wireless 1000X, il fastidioso sound del cantiere viene appiattito in un leggero ronzio e possiamo finalmente scrivere in pace questo articolo. Abbiamo ...

Sony WH-1000XM3 : musica al top grazie anche alla cancellazione dei rumori - non il massimo per le chiamate : Nel corso dell’ultimo mese abbiamo avuto modo di provare le WH-1000XM3 di Sony, terza generazione delle cuffie Bluetooth top di gamma del produttore giapponese celebri per l’ottima sistema di cancellazione attiva dei rumori, mettendole alla prova in varie situazioni. Rispetto alla scorsa generazione il nuovo modello presenta un design rivisto, a partire dall’archetto superiore meno largo ma più imbottito e rivestito in ...