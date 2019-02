RIMANDATA A CASA 4 VOLTE DA OSPEDALE | MORTA 28ENNE Pistoia | procura sequestra salma

Morta a 28 anni dopo essere stata RIMANDATA a casa 4 volte dall'ospedale : la procura sequestra la salma : La procura della Repubblica di Pistoia ha disposto il sequestro della salma di Cristiana Capecchi , la donna di 28 anni che è Morta al quarto accesso al pronto soccorso dopo che per tre volte nei ...

Cristiana Capecchi RIMANDATA a casa 4 volte dall'ospedale : muore a 28 anni - Sky TG24 - : La giovane, Cristina Capecchi , è deceduta dopo una crisi respiratoria: nelle ultime tre settimane si era recata più volte al San Jacopo per una broncopolmonite, ma dopo essere stata visitata è sempre ...

Cristiana Capecchi RIMANDATA a casa 4 volte dall'ospedale : muore a 28 anni - Sky TG24 - : La giovane, Cristina Capecchi , è deceduta dopo una crisi respiratoria: nelle ultime tre settimane si era recata più volte al San Jacopo per una broncopolmonite, ma dopo essere stata visitata è sempre ...

Pistoia - RIMANDATA a casa 4 volte dall’ospedale : muore a 28 anni : Pistoia , rimandata a casa 4 volte dall’ospedale : muore a 28 anni La giovane, Cristina Capecchi, è deceduta dopo una crisi respiratoria: nelle ultime tre settimane si era recata più volte al San Jacopo per una broncopolmonite, ma dopo essere stata visitata è sempre stata dimessa. Disposta in un’indagine ...

RIMANDATA a casa quattro volte dall'ospedale - Cristiana muore per crisi respiratoria : aveva 28 anni : Una 28enne, Cristiana Capecchi, è morta per una crisi respiratoria dopo essere stata Rimandata a casa per quattro volte dall'ospedale San Jacopo di Pistoia. La giovane, impiegata,...