Raggi | serve piano per ripiantumazione alberi ogni 40 anni

Coppia gay 'respinta da un locale'. Gay Center : 'Raggi intervenga - serve legge contro omofobia' : 'Un fatto gravissimo che nessun locale pubblico può fare'. è la condanna di Fabrizio Marrazzo, Responsabile Gay Help Line 800713713*, in relazione alla notizia seconda la quale di via Libetta a Roma. '...

Maltempo Lazio - Agronomi-Forestali : “Sugli alberi serve prevenzione e monitoRaggio” : “I numerosi crolli di alberi che ancora una volta si sono verificati in molti comuni del Lazio testimoniano il difficile stato vegetativo che caratterizza il nostro patrimonio arboreo urbano. Nel crollo di un albero esiste un evidente rapporto tra il suo stato di criticità statica e l’insieme delle concause esterne in grado di aumentare la probabilità dell’evento. Un albero sano, ben radicato ed in assenza di azioni di disturbo è estremamente ...

Lazio - Inzaghi : 'Per battere il Siviglia serve coRaggio'. Badelj : 'Ci crediamo' : Vuole tentare l'impresa, Simone Inzaghi. Il tecnico della Lazio non vuole lasciare nulla di intentato allo Stadio Ramon Sanchez Pizjuan nel ritorno dei sedicesimi di finale d'Europa League contro il ...

Pedofilia - papa Francesco apre una settimana cruciale per la Chiesa. Prima di tutto - serve coRaggio : È in gioco la credibilità della Chiesa cattolica. Non bisogna girarci intorno, a caccia di eventi mediatici o peggio ancora di spot propagandistici che producono solo tanto fumo, ma che poi lasciano immutata la cruda realtà. Quella che si apre per la Chiesa di Roma è una settimana cruciale. Che lo si voglia o no. Un punto di snodo epocale. E bisogna dare atto a papa Francesco di aver avuto il coraggio di convocare in Vaticano tutti i presidenti ...

Il c.t. Mancini : «Voglio altri Zaniolo Serve più coRaggio coi giovani» : La Roma sta facendo una buona politica. Se riesce a prenderne altri può avere una base molto solida, perché i ragazzi stanno crescendo in fretta». Cosa le ha detto in più la Champions su Zaniolo? «...

LIVE Scozia-Italia 7-7 rugby femminile - Sei Nazioni 2019 in DIRETTA : azzurre Raggiunte nel finale - serve reagire dopo l’intervallo : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Scozia-Italia, gara valida per il Sei Nazioni di rugby femminile: Andrea Di Giandomenico apporta una sola modifica alla squadra che a novembre ha battuto le scozzesi. All’esordio nel torneo la compagine azzurra si presenta con una formazione identica per 14/15 rispetto all’ultimo confronto: unica eccezione è il rientro con la maglia numero 12 tra le titolari di Beatrice RIgoni, al ...

Rifiuti - Zingaretti : «A Roma serve una nuova discarica». No di Raggi : «Difendiamo la città» : Roma Capitale dovrà essere autonoma per quanto riguarda gli impianti di smaltimento dei Rifiuti, e di conseguenza, visti anche i trend della raccolta differenziata, avrà...

Segre : Sono tempi duri - serve coRaggio per mostrare generosità : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Bimbo caduto nel pozzo - non ci sono buone notizie : "Serve tempo per Raggiungerlo" : Ancora almeno un giorno servirà per permettere ai soccorritori di raggiungere Julen, il bambino caduto in un pozzo vicino a...