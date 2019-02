Luigi Di Maio non si nasconde | “Sono stanco di perdere nei comuni e nelle regioni”

Vittorio Feltri : perché Matteo Salvini resta con Luigi Di Maio (e non va con Silvio Berlusconi) : Gli italiani si stupiscono perché Matteo Salvini dà una mano a Gigino Di Maio a stare in piedi nonostante gli schiaffoni elettorali da questi ricevuti ultimamente in Abruzzo e Sardegna. Ma non c' è niente di strano per il Soccorso alpino al napoletano. Qui si tratta di far sopravvivere il governo cl

Luigi Di Maio respinge il ruolo di perdente - ma nell'intervista attacca : 'Mi sono stancato di perdere' : Essere o non essere . A questo è arrivato Luigi Di Maio , che nell'intervista concessa oggi a la Repubblica si chiede, di fatto, se lui sia quello che ha preso il 42% alle politiche in Sardegna o ...

Luigi Di Maio respinge il ruolo di perdente - ma nell'intervista attacca : "Mi sono stancato di perdere" : Essere o non essere. A questo è arrivato Luigi Di Maio, che nell'intervista concessa oggi a la Repubblica si chiede, di fatto, se lui sia quello che ha preso il 42% alle politiche in Sardegna o quello che domenica scorsa non ha preso di nuovo il 42% alle regionali sempre in Sardegna: "Chiedo cosa si

Luigi Di Maio promuove l'amico che insultava le donne e gli raddoppia lo stipendio : Qualche mese fa, mentre era già vicecapo dell'ufficio legislativo del ministro dello Sviluppo economico, Enrico Esposito venne travolto da annunci di querele e da richieste di dimissioni da parte dell'opposizione per diversi tweet contro le donne e i gay postati nel 2016. Roba tipo "per Malissa Satt

Giancarlo Gentilini : 'Matteo Salvini divorzia da Luigi Di Maio. La base della Lega batte i piedi' : L'ex sindaco di Treviso Giancarlo Gentilini , sovranista quando di sovranismo nemmeno si parlava, dà un consiglio a Matteo Salvini : 'Ci sono matrimoni che vanno interrotti prima che sia troppo tardi. ...

Erika Stefani inchioda Luigi Di Maio e M5s : "Il premier sa tutto". Autonomie - grillini travolti : La svolta ancora non c'è stata, ma l'accelerazione sì. Sulla autonomia Matteo Salvini ha spiegato a Giuseppe Conte e Luigi Di Maio, nel vertice a Palazzo Chigi di mercoledì sera, che la Lega non ha alcuna intenzione di cedere il passo o attendere. E stando ai retroscena il premier sarebbe stato pers

Erika Stefani inchioda Luigi Di Maio e M5s : 'Il premier sa tutto'. Autonomie - grillini travolti : La svolta ancora non c'è stata, ma l'accelerazione sì. Sulla autonomia Matteo Salvini ha spiegato a Giuseppe Conte e Luigi Di Maio , nel vertice a Palazzo Chigi di mercoledì sera, che la Lega non ha ...

Matteo Salvini bulldozer - il doppio piano per schiacciare Luigi Di Maio : Matteo Salvini va avanti. Dopo aver ottenuto ottimi risultati in Abruzzo e in Sardegna ora l'obiettivo del leader della Lega è tranquillizzare il popolo del Nord su autonomia regionale differenziata e legittima difesa, calendarizzata dopo l'ennesimo rinvio per il 5 marzo alla Camera, passando per la

Luigi Di Maio : “Mi sono stufato di perdere - per questo cambiamo il M5S” : Luigi Di Maio, in un'intervista su Repubblica, commenta gli ultimi insuccessi elettorali del M5S: "Alle politiche io ho cambiato lo schema. Ho scelto i candidati per i collegi uninominali, la squadra di governo, i responsabili della campagna. Nei Comuni e nelle Regioni siamo fermi a un modello base che voglio cambiare perché mi sono stufato di perdere"Continua a leggere

Luigi di Maio : "Sosteniamo l'autonomia - non lo spacca-Italia" : La rivoluzione del Movimento 5 Stelle ha acceso un capannello di polemiche intestine tra gli esponenti pentastellati. intervistato da La Repubblica Luigi di Maio prova ad unire le anime divergenti in quota M5S "Il Movimento decide se cambiare Movimento". Promette di rafforzare il potere decisionale della base in modo che "gli iscritti decidano sempre più su tutto ciò che è fuori dai punti del contratto". Nel contratto ...

Sondaggio di Fabrizio Masia per Agorà : gli italiani bocciano il reddito di cittadinanza di Luigi Di Maio : Luigi Di Maio viene bocciato completamente dagli italiani come dimostra il Sondaggio di Fabrizio Masia per Agorà , su Raitre . In diretta da Serena Bortone Masia mostra una delle domande poste agli ...

Agorà - Elisabetta Gualmini contro Luigi Di Maio : "Parla di boom economico. Ma non vede la gente preoccupata?" : "Siamo dentro un Truman show: Luigi DiMaio ci parla di boom economico, di misure distributive che creeranno crescita, aboliremo la povertà, quando chiunque, anche il panettiere, si dice preoccupatissimo. Siamo in recessione tecnica che probabilmente diventerà reale". Elisabetta Gualmini del Pd, ospi

Autonomia - Matteo Salvini avverte Luigi Di Maio : 'O si fa o blocco tutto' : "O l'Autonomia si fa o blocco tutto". E' l'aut aut di Matteo Salvini al suo alleato di governo Luigi Di Maio nel vertice notturno a Palazzo Chigi in cui i due vicepremier insieme al presidente del ...

Luigi Di Maio : staff e collaboratori - quanto guadagnano in totale : Luigi Di Maio: staff e collaboratori, quanto guadagnano in totale quanto guadagna tutto lo staff di Di Maio La battaglia a chi spende di più per la propria comunicazione con i fondi ministeriali e della presidenza del consiglio, continua. A combatterla: Luigi di Maio, leader 5 Stelle e Matteo Salvini vicepremier e Ministro dell’Interno. La popolarità di Luigi di Maio sul web è in calo La popolarità online di Luigi Di Maio è in calo del 49% ...