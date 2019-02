Krysten Ritter rivela di essere incinta durante la notte degli Oscar

Krysten Ritter è incinta e mostra il pancione agli Oscar 2019 dopo la cancellazione di Jessica Jones : Al grido di "Surprise", poco fa su Instagram, Krysten Ritter ha condiviso felice le foto del suo red carpet che hanno fatto in poco tempo il giro del mondo e questa volta non per via del suo vestito o della cancellazione di Jessica Jones da parte di Netflix ma per il suo pancione. Krysten Ritter è incinta e lo ha svelato solo qualche ora fa apparendo bellissima sul red carpet degli Oscar 2019. L'attrice è in dolce attesa del suo primo figlio ...