Energizer Power Max P18K Pop è lo smartphone con una settimana di autonomia | ma è

(Di giovedì 28 febbraio 2019) Siete stufi di vivere con la preoccupazione che loresti a corto di batteria? Al Mobile World Congress 2019 è arrivata una possibile soluzione ai problemi di. L’ha pensata, azienda famosa per la produzione di batterie, e si chiamaMaxPop. Non è unbank, è unovero e proprio, con una particolarità: ha in dotazione una batteria record da ben 18.000 mAh.Se il dato non vi dice nulla, ecco qualche paragone con i prodotti annunciati proprio alla fiera di Barcellona. Il Nokia 9 Pure View, locon 5 fotocamere, ha in dotazione una batteria da 4.150 mAh, il Sony Xperia 1 con lo schermo ispirato dalle TV Bravia ha una batteria da 3.300 mAh.Quali vantaggi concreti apporta una batteria da 18.000 mAh? Prima di tutto un’pazzesca:assicura 2 giorni di riproduzione video, 90 ore di chiamate e ...

