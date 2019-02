Daniele Cassioli | parla il campione di sci nautico | Sono cieco dalla nascita e vivo

liberoquotidiano

(Di giovedì 28 febbraio 2019) «Devo ringraziare le mie retine. Se vedessi non so se sarei migliore». Trentadue anni e una saggezza da uomo che le ha viste tutte nella vita. Vedere. In realtà,non ha mai potuto sapere cosa c' è davanti, intorno a sé, non distingue ombre ma è circondato solo da un gran buio, o dal

