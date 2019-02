Concorso Vigili del Fuoco 2019 | 1700 posti con la patente | bando in uscita

termometropolitico

(Di giovedì 28 febbraio 2019)delcon lainFinanziamenti straordinari da parte del Governo sono stati inclusi nella Legge di Stabilità al fine di aumentare le buste paga deidel. Le risorse saranno utilizzate anche per il reclutamento di 1.700 nuove risorse tramite apposito. Stando a quanto riportato da Giancarlo Franco, segretario generale Confsal – Federazione Nazionale Autonomadel, lo stanziamento pari a 103 milioni di euro consentirà di esaudire le richieste che da anni arrivano daidel. Si parla, più precisamente, di importi stipendiali più elevati, ma anche di nuove risorse da reclutare per far fronte alle emergenze.del: le risorse stanziate Nel finanziamento straordinario di 103 milioni di euro confermato in occasione dell’assemblea regionale del comando ...

