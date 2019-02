Autonomie | Salvini accelera | si faccia o blocco tutto |Di Maio | Ok alla riforma ma

Conte - Di Maio e Salvini a cena insieme : sul tavolo investimenti e Autonomie : cena di lavoro per i tre leader del governo giallo-verde. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e dei due vice premier Matteo Salvini e Luigi Di Maio si sono riuniti questa sera per una cena di ...

Matteo Salvini all'incasso sulle Autonomie : "Qual è il punto sulle autonomie? È molto semplice: noi siamo favorevoli, i 5 stelle contrari". La mette giù secca un leghista di rango mentre prende una boccata d'aria nel cortile della Camera. Aria assai frizzantina. Perché a due chilometri di distanza, al Viminale, Matteo Salvini ha riunito in una specie di consiglio di guerra i governatori lombardo e veneto, Attilio Fontana e Luca Zaia, e la ministra degli Affari ...

Autonomie - Conte - LeU - : "Salvini attenta all'Italia come Visegrad attenta all'Europa" : 'Salvini attenta all'Italia come Visegrad attenta all'Europa'. Queste le parole del deputato di Liberi e Uguali, Federico Conte, a margine della presentazione del manifesto dell'associazione '...

Autonomie - TAV e caso Diciotti : il Governo scricchiola. Salvini assicura : 'Durerà'

[Il caso] Salvini congela le Autonomie in nome della tregua con Di Maio e l'assenso ai testi viene retrocesso a "discussione" : ... si trova in mezzo ad una tempesta politica tra Lega e 5 Stelle. E siccome l'accordo tra le due forze di governo è ancora molto lontano, in maniera molto elegante il ministro competente, la leghista ...

Lega-M5s divisi su Tav e Autonomie - Salvini appoggia le Regioni - : Il leader del Carroccio è pronto ad appoggiare le richieste che arrivano da Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna all'esame del Cdm, ma frena sul no alla Torino-Lione. Di tutto altro avviso i ...

Matteo Salvini : “Sulle Autonomie serve un vertice politico” : "Non creare cittadini di serie A e di serie B". "Il ruolo del Parlamento è a rischio". "È incostituzionale partire dalle regioni più ricche". "Niente squilibri o regionalizziamo anche il debito. Manca poco più di un'ora all'inizio del Consiglio dei ministri in cui, per la seconda volta, si discute delle autonomie di Lombardia, Veneto e Emilia Romagna quando l'agenzia di stampa Dire spara nel sistema informativo una ...

Salvini : sul reddito M5S si schianta. Braccio di ferro su Tav e Autonomie : Raccontano a palazzo Chigi che 'mai vertice è filato così liscio'. In meno di un'ora, Giuseppe Conte, Luigi Di Maio e Matteo Salvini in mattinata hanno sciolto l'ultimo nodo: i fondi per garantire il ...

Salvini : subito le nuove riforme - legittima difesa e Autonomie : Roma, 31 dic., askanews, - 'Non vedo pericoli per il governo nei prossimi mesi'. Matteo Salvini è a Bormio con la figlia Mirta. E nel suo primo Capodanno di governo, a manovra finalmente approvata, ...