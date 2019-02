Anticipazioni Una Vita Trama Puntate 4-10 marzo 2019 | E’ passione Tra Olga e Diego!

Una Vita - Anticipazioni dal 3 all'8 marzo : Arturo Valverde sfida Victor a duello : Le anticipazioni di Una Vita, relative alle puntate in onda dal 3 all'8 marzo, rivelano che Arturo scoprirà il bacio tra sua figlia Elvira e Victor, avvenuto durante la festa di Sant'Ausilio, e per tale ragione sfiderà il pasticcere a duello. Intanto, Maria Luisa troncherà i rapporti con il fidanzato, mentre Diego e Olga saranno sempre più vicini e si abbandoneranno alla passione facendo l'amore. Infine, Susana rischierà di finire sul lastrico ...

Una Vita Anticipazioni 1 marzo 2019 : Diego è scomparso : Diego non ha mai raggiunto la città di Diamantina. Blanca e Samuel temono che gli sia successo qualcosa.

Anticipazioni - Il Segreto torna in onda martedì sera su Rete 4 : Elsa trova una lettera : Le Anticipazioni de Il Segreto della settimana che va dal 3 e all'8 marzo rivelano una bella notizia per i fan della serie iberica. Dopo la sospensione del serale del 25 febbraio, che ha scatenato numerosi malumori tra gli appassionati, Mediaset ha deciso di riproporre il gradito appuntamento su Rete 4 nella giornata del 5 marzo. La prossima settimana le vicende di Puente Viejo torneranno in onda a partire dalle ore 21:30 circa e proseguiranno ...

Una Vita Anticipazioni : MARIA LUISA non vuole più sposare VICTOR - ci risiamo! : Prima di potersi sposare con MARIA LUISA Palacios (Cristina Abad), VICTOR Ferrero (Miguel Diosdado) dovrà affrontare una notevole serie di “imprevisti”: nelle puntate della telenovela Una Vita andate in onda di recente, la giovane ereditiera ha rifiutato di contrarre matrimonio con il fidanzato perché la richiesta, a suo dire, è avvenuta soltanto per convincerla a trasferirsi con lui a Parigi, la città dove Juliana (MARIA Tasende) ...

Anticipazioni Una Vita - puntate settimana prossima : nuove bugie : Una Vita, Anticipazioni puntate 3-8 marzo: Antonito viene tradito Rivelazioni, bugie e colpi di scena saranno gli ingredienti delle puntate della prossima settimana di Una Vita. Le sorti di Antonito saranno sempre più preoccupanti. Il ragazzo continuerà a stare in carcere con l’accusa di frode nei confronti del Comune. Servante però riuscirà a trovare Sepulveda. Lo scultore, con cui il figlio di Ramon aveva preso accordi, potrebbe ...

Una Vita Anticipazioni 28 febbraio 2019 : Arturo rivela a tutti il segreto di Susana e Simon : Il Colonnello colpisce duramente la sarta di Calle Acacias, rivelando a tutti che Simon è suo figlio.

Anticipazioni Il Segreto - 4-10 marzo : una telefonata inquietante : Il Segreto, Anticipazioni prossima settimana: la scoperta di Elsa Il Segreto va in onda dal lunedì alla domenica pomeriggio su Canale5 e il martedì in prima serata su Rete4. Le Anticipazioni de Il Segreto dal 4 al 10 marzo svelano che Saul andrà a cercare Donna Francisca e Raimundo. Il giovane finora è rimasto nascosto per cercare le prove per incastrare il fratello Prudencio. Saul torna dal suo viaggio senza aver scoperto nulla di rilevante. ...

Anticipazioni Uomini e Donne : arriva una segnalazione su Riccardo : Riccardo Guarnieri criticato a Uomini e Donne per colpa di Roberta Di Padua Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua continueranno ad essere al centro delle prossime puntate del Trono Over di Uomini e Donne. Maria De Filippi tornerà in onda oggi pomeriggio per parlare proprio del cavaliere di Taranto, ex compagno di Ida Platano. Ieri Riccardo Guarnieri si è confrontato con Roberta Di Padua alla fine dell’appuntamento del mercoledì con UeD. ...

Anticipazioni Una Vita : Leonor corteggiata dal nuovo proprietario de La Deliciosa : nuovo spazio incentrato sulla serie televisiva spagnola “Una Vita” ambientata ad Acacias 38. Nelle puntate che gli italiani vedranno tra qualche mese, l’uscita di scena di Victor Ferrero e Maria Luisa Palacios darà inizio a delle nuove trame. Le Anticipazioni ci dicono che il nuovo proprietario de La Deliciosa, chiamato Inigo Cervera, sin da subito dimostrerà di avere un certo interesse sentimentale per Leonor Hildago. Inizialmente la giovane ...

Anticipazioni Una Vita : Ursula e Samuel si alleano contro Blanca : La telenovela spagnola “Una Vita” nata dalla penna dell’autrice Aurora Guerra è sempre in grado di sorprendere. Negli episodi che verranno trasmessi sulla rete ammiraglia Mediaset tra qualche mese, il riavvicinamento tra Blanca Dicenta e il cognato Diego Alday, farà scatenare Ursula e Samuel. Quest’ultimo stanco dell’ennesimo tradimento della moglie con il fratello, si adeguerà alle condizioni della Dicenta. L'ex istruttrice della defunta ...

Una Vita Anticipazioni : BLANCA e DIEGO si baciano di nuovo ma SAMUEL… : BLANCA Dicenta (Elena Gonzalez) e DIEGO Alday (Ruben De Eguia) non riusciranno a stare lontani l’uno dall’altra nei prossimi episodi italiani della telenovela Una Vita e tutto inizierà quando Samuel (Juan Gareda), poco prima della tragica morte di Olga (Sara Sierra), scoprirà che la moglie ha contratto il mercurialismo, la stessa malattia potenzialmente mortale che aveva il fratello. Eh sì: nel corso di un confronto con il dottor ...

Isola - Anticipazioni settima puntata : Aaron e Soleil di nuovo in lotta per diventare leader. Che la produzione faccia una prova del fuoco in contemporanea! : Aaron Nielsen (©Frezza/la Fata per il sito dell'Isola dei Famosi) Stasera in prima serata su Canale 5, settimo appuntamento con L’Isola dei Famosi 2019 e Alessia Marcuzzi. Ecco quale sarà il menù della puntata. Isola dei Famosi 2019: anticipazioni settima puntata settimana complessa per Jo Squillo che si sente tradita dall’amica Marina La Rosa. Le incomprensioni non la lasciano indifferente e le loro discussioni fanno naufragare “l’Isola ...

Una Vita Anticipazioni : arriva SILVIA REYES - nuovo amore di… : Con la fuga di Elvira (Laura Rozalen) e Simon (Jordi Coll) a Genova, Arturo Valverde (Manuel Regueiro) verrà coinvolto in una storyline nuova di zecca nelle future puntate italiane della telenovela Una Vita e tutto ciò porterà all’ingresso dell’affascinante SILVIA REYES (Elia Galera). Scopriamo insieme come verrà introdotta la new entry. Dando uno sguardo alle anticipazioni si scopre che Arturo comincerà ad essere emarginato dagli ...