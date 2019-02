aldiladelcinema

(Di giovedì 28 febbraio 2019) Martedì 5 marzo 2019 al, in via Rubattino n. 5, nel famoso quartiere del Testaccio, amato da Pasolini e Ozpetek che abbraccia tutte le epoche, dai resti dell’Emporium diimperiale fino ai palazzi fascisti e alle testimonianze di archeologia industriale, ora uno dei luoghi della movidana per via dei tanti locali e ristoranti di cui pullula, alle ore 21:00 andrà inlo, spettacolo di Belle Époque e non solo, firmato dall’eclettica musicista e cantante napoletana di, cabaret e avanspettacolo Emanuela Mari, diplomata in pianoforte al Conservatorio S. Pietro a Majella a Napoli, appassionata di canto lirico, opera, operetta, canzone napoletana ma anche jazz, pop e rock e dalla poetessa Maria Buongiorno.Un’ora abbondante di numeri di grande spettacolarità, tutti in costume e per tutti i gusti: arie ...

LiciaGargiulo : Al Teatro Petrolini a Roma va in scena lo sfavillante varietà “Femmes” - teatropetrolini : Da stasera fino a domenica 3 marzo 'Sali o scendo' #salioscendo #teatropetroliniroma #teatrooff #teatropetrolini… - GisellaPeana : Al Teatro Petrolini a Roma va in scena lo sfavillante varietà “Femmes” -