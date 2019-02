Terra dei Fuochi | “Impegno concreto contro i crimini ambientali”

Mafia - le intercettazioni dei finanziatori di Messina Denaro : “Finché non lo prendono qui faranno Terra bruciata” : “Matteo susiti”. Cioè alzati. Siamo nel marzo 2016 nelle campagne di Campobello di Mazara, in provincia di Trapani). Una macchina guidata da un uomo si avvicina nei pressi di un “caseggiato rurale”. L’auto è piena zeppa di microspie. I carabinieri ascoltano i rumori di un portone metallico e l’invito rivolto in dialetto siciliano: “Matteo susiti”. A pronunciare queste parole è Francesco Catalanotto, uno degli arrestati del blitz Mafiabet. ...

I dieci principali argomenti a sostegno delle teorie dei Terrapiattisti : Il servizio delle Iene sui terrapiattisti, ovvero quella comunità di persone dal numero impronosticabilmente alto convinte che la terra non sia sferica come pensiamo, andato in onda lo scorso novembre, ha aperto agli italiani un mondo che finora si pensava rientrasse semplicemente nei confini delle teorie complottiste della rete, tra il negazionismo sull'attacco alle Torri Gemelle, gli alieni dell'Area 51 e la morte di Paul McCartney. Ma sono ...

Terra dei fuochi : mentre si discute sul registro tumori - a Napoli si continua a morire di cancro : Dum Romae consulitur, Saguntum expugnatur. mentre a Roma si discute, Sagunto è espugnata. Si tratta di una frase riportata da Tito Livio e fa riferimento alla richiesta d’aiuto che Sagunto, una città romana in Terra spagnola assediata dai cartaginesi, fece (invano!) alla Capitale. mentre infatti a Roma si perdeva tempo a discutere su cosa era meglio fare, Sagunto veniva espugnata. Nel febbraio 2019, mentre la Regione Campania ancora si ...

Perché non dovremmo prenderci gioco dei Terrapiattisti : ... per seguire alcune delle più vertiginose evoluzioni della fisica recente, l'esistenza stessa del tempo? Le intuizioni e la conoscenza del mondo Le nostre intuizioni, sempre parziali e imperfette ...

Napoli - la Terra dei Fuochi miete un'altra vittima : Rita non ce l'ha fatta : Ancora una volta la città di Napoli è colpita da un tremendo lutto che riguarda la morte di una giovane persona a causa della malattia che oramai è considerato il male del secolo. Il tumore, infatti, si è portato via la giovane madre Rita Ascione, mamma di due bambini ancora in tenera età ed originaria del comune di Sant'Anastasia, che si è spenta nella giornata di lunedì 18 febbraio dopo una lunga battaglia col suo male, contro la quale ...

Terra dei fuochi - Costa : “Presto i dati sul nesso inquinamento-tumori” : “Le Procure di Santa Maria Capua Vetere e di Napoli Nord stanno verificando con l’istituto superiore di Sanità l’eventuale nesso di causalità tra l’inquinamento riscontrato nel Casertano e le morti per tumore. I dati, ci ha riferito il procuratore Greco (Napoli Nord), arriveranno entro un mese e mezzo”. Lo ha dichiarato il ministro dell’Ambiente Sergio Costa al termine del vertice tenuto alla prefettura di ...

Terra dei Fuochi - il ministro Costa : “Roghi di rifiuti in diminuzione” : Il ministro dell’Ambiente Sergio Costa ha partecipato oggi a Caserta e a Napoli alla riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, per una verifica e un aggiornamento sul Piano d’azione per il contrasto dei roghi di rifiuti, sottoscritto a Caserta lo scorso 19 novembre. A tre mesi dal Piano d’azione – rende noto il ministero – i roghi sono passati da 24,6 al mese (novembre, dicembre e ...

De Luca : 'Terra dei fuochi - indagine su falde acquifere per evitare l'emergenza ambientale' : 'Con il ministro Costa abbiamo fatto una valutazione a 360 gradi di tutte le tematiche ambientali della regione, verificando soprattutto lo stato di attuazione del piano di smaltimento dei rifiuti in ...

Berlino premia «La paranza dei bambini» Saviano : dedicato alle Ong MediTerraneo : Il premio per la miglior sceneggiatura della 69ma edizione del Festival di Berlino è andato a «La paranza dei bambini», film di Claudio Giovannesi, tratto dal libro omonimo di...

Ambiente - Trentino : nuova edizione dell’Atlante dei paesaggi Terrazzati : Presentata la nuova edizione dell’Atlante dei paesaggi terrazzati, dedicata al Trentino meridionale. La ricerca, illustrata nel corso della 13/a edizione del Forum dell’Osservatorio del paesaggio, consente di documentare una significativa parte delle aree agricole terrazzate del Trentino, testimonianze della tradizione agricola e potenziale risorsa produttiva. Prevista la prosecuzione di questo lavoro che entro il 2020 verra’ ...