Spoiler Una Vita | Arturo viene sconfitto in un duello di scherma dalla new entry Silvia

Il Segreto - Spoiler : Isaac annulla le nozze con Antolina - la Laguna scopre la verità : Nuovo appuntamento con le anticipazioni settimanali della soap Il Segreto riguardanti le puntate in onda dal 3 all'8 marzo 2019 ed in cui assisteremo a diversi colpi di scena riguardanti gli abitanti di Puente Viejo. Nel paese iberico è giunto a sorpresa il padre di Elsa il quale, vivo e vegeto, è comparso alla locanda lasciando a bocca aperta la figlia che lo credeva morto nell'attentato. Adela, nel frattempo, ha lasciato l'ospedale ma comincia ...

Spoiler Una Vita : Susana accusa Arturo di essere il responsabile della morte di Adela : Le avventure dello sceneggiato di origini iberiche “Una Vita” continuano ad appassionare i telespettatori con tanti colpi di scena. Come vi abbiamo già anticipato negli articoli precedenti, purtroppo il malvagio Arturo Valverde tenterà per l’ennesima volta di ostacolare la storia d’amore tra la figlia Elvira e Simon Gayarre. Questa volta il colonnello userà le maniere forti, dato che ordinerà ai suoi sicari di interrompere la fuga della ...

Una Vita - Spoiler iberici : Celia vuole rubare Milagros - Servante e Fabiana imprenditori : Le anticipazioni spagnole di Una Vita dal 25 febbraio al 1 marzo, svelano che Ramon entrerà nella camera da letto di Trini, dove tutto è rimasto identico dal giorno della sua morte. Carmen e Cesareo, intanto, sospetteranno che Samuel sia immischiato in un brutto giro, mentre Felipe passerà i poteri a Telmo nella gestione della fondazione. Peccato che l'ex prete venga accompagnato alla stazione di polizia, in quanto accusato della morte di ...

Spoiler spagnoli Una Vita : Samuel e Diego si scontrano a causa della malattia di Blanca : Le trame della soap opera spagnola “Una Vita” sono sempre caratterizzate da intrighi, passioni, ma soprattutto non mancano mai i colpi di scena. Le anticipazioni degli episodi che verranno trasmessi sulla rete ammiraglia Mediaset tra qualche mese, ci svelano che Samuel Alday (Juan Gareda) dopo aver salvato la Vita al fratello Diego (Ruben De Eguia) donandogli il suo sangue, nasconderà una dolorosa verità alla moglie Blanca Dicenta (Elena ...

Spoiler Una vita al 3 marzo : Arturo si offre come volontario per la Fiera : Continuano le vicende dei protagonisti della soap opera Una vita capaci di attirare l'attenzione di milioni di telespettatori italiani curiosi di conoscere il destino dei personaggi principali. La concentrazione viene rivolta intorno alla figura di Arturo che dimostra un lato inaspettato della sua persona ma l'uomo ha sempre in mente dei piani per colpire gli ipotetici avversari. Gli Spoiler degli appuntamenti che andranno in onda da lunedì 25 ...

Una Vita - Spoiler iberici : Ramon in carcere - Leonor lascia Acacias 38 per sempre : Nuovo spazio dedicato alle novità su Una Vita, la soap opera scritta da Aurora Guerra, che intrattiene milioni di telespettatori su Canale 5. Le anticipazioni delle puntate in onda a marzo in Spagna annunciano un importante salto temporale. Se Ramon Palacios finirà in carcere per molti anni, Celia e Leonor lasceranno per sempre lo sceneggiato. Una Vita, anticipazioni: Celia esce di scena Ad inizio marzo i telespettatori di Una Vita assisteranno ...

Una Vita Spoiler : omicidio ad Acacias 38 - Ursula pugnala a morte Olga : Nuovo appuntamento con le novità di Una Vita, la soap opera scritta da Aurora Guerra, in onda da lunedì a venerdì sulle reti Mediaset. Le trame del mese di aprile svelano che Ursula Dicenta si renderà protagonista di un omicidio, quando ucciderà la figlia Olga. Una Vita: Olga rapisce Blanca Terribile colpo di scena in arrivo nelle puntate di Una Vita, in onda ad aprile su Canale 5. Le anticipazioni annunciano la morte di Olga Dicenta nel corso ...

Una Vita - Spoiler iberici : Lolita imprenditrice - Felipe in rovina dopo la perdita di Celia : Nuovo spazio dedicato alle novità su Una Vita, la soap opera scritta da Aurora Guerra in onda da lunedì a venerdì su Canale 5. Le anticipazioni in onda a marzo in Spagna svelano che Ursula tornerà al suo antico lavoro, mentre Lolita e Antonito apriranno un negozio. Infine, Felipe sarà distrutto per la perdita di Celia. Una Vita: Ursula sarà la governante di Lucia, Samuel si fidanza con Genoveva Venerdì 1 marzo i telespettatori spagnoli ...

Spoiler spagnoli Una Vita : Ursula di nuovo governante - Celia potrebbe essere morta : nuovo appuntamento dedicato alla famosa telenovela spagnola “Una Vita” scritta dall'autrice Aurora Guerra, che da anni appassiona il pubblico con intrighi, passioni, e colpi di scena. Come abbiamo già avuto modo di anticiparvi negli articoli precedenti, nelle puntate che andranno in onda sulla rete LA 1 TVE la settimana prossima, le trame dello sceneggiato daranno inizio alla quarta stagione, che segnerà un salto temporale di dieci anni in ...

Una Vita - Spoiler : Elvira bacia Victor - Arturo svela il segreto di donna Susana : Nuove avvincenti puntate di Una Vita attendono i telespettatori anche nella settimana che va da domenica 24 febbraio a venerdì 1 marzo 2019 ed in cui vedremo che Elvira si avvicinerà sempre più a Victor sino ad arrivare a baciarlo. Il colonnello Valverde nel frattempo, ha studiato un piano per vendicarsi di Simon e svelerà il segreto del maggiordomo e di donna Susana a tutto il quartiere mentre Antonito, in carcere accusato di truffa, verrà ...

Spoiler Il Segreto : la moglie di Isaac accusa la Laguna di aver commesso un furto : Le avventure dello sceneggiato spagnolo “Il Segreto” prodotto da Boomerang TV e scritto da Aurora Guerra, riescono sempre a sorprendere. Nelle prossime puntate italiane Antolina (Mari Lima) pur essendo diventata la moglie di Isaac Guerrero, continuerà a mettere il bastone tra le ruote ad Elsa Laguna (Alejandra Meco). L’ex ancella non appena verrà a conoscenza che è avvenuto un furto alla locanda dei Castaneda, metterà in cattiva luce la sua ...

Spoiler Una Vita : Victor chiede a Ramon di andare in Francia con Maria Luisa : La soap opera 'Una Vita' ha dimostrato nel corso di questi anni la capacità di attirare l'attenzione di milioni di telespettatori mettendo il pubblico di fronte a nuovi colpi di scena. La concentrazione viene posta intorno alla figura di Antonito che combina nuovi pasticci che compromettono la reputazione dell'uomo incapace di trovare la propria indipendenza. Gli Spoiler degli appuntamenti che vanno da lunedì 25 febbraio fino a venerdì 3 marzo ...

Una Vita - Spoiler al 3 marzo : Arturo si diverte a criticare i Palacios : Proseguono le vicende dei protagonisti della soap opera spagnola, 'Una Vita' capace di tenere incollati al piccolo schermo milioni di telespettatori italiani desiderosi di conoscere gli sviluppi intorno al personaggio di Antonito. Quest'ultimo non riesce a trovare la dovuta stabilità, nonostante la storia con Lolita e l'uomo continua a combinare nuovi guai mettendo in cattiva luce il nome della famiglia. Le anticipazioni degli appuntamenti che ...

Spoiler UPAS al 1 marzo : Franco pestato rimedia una brutta ferita alla colonna vertebrale : Nella puntata di Un posto al sole andata in onda ieri sera abbiamo visto che Valerio e Simona si sono recati in carcere da Vera. La ragazza in un primo momento ha cacciato via la madre, poi ha acconsentito di parlarle. Il Viscardi ha in seguito accompagnato la madre di sua figlia in albergo e tra di loro è scoppiata la scintilla dell'amore. Le anticipazioni della prossima settimana dal 25 febbraio al 1° marzo ci rivelano che Elena deciderà di ...