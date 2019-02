Non voglio che i miei figli vivano nell' Italia dei Di Battista

Fiorentina-Inter - Pioli sulle polemiche Var : “Non voglio screditare arbitri. Episodi capitano - loro favoriti su Edimilson e Biraghi” : Stefano Pioli getta acqua sul fuoco in merito alle polemiche Var che hanno fatto seguito a Fiorentina-Inter: l’allenatore Viola dà fiducia all’operato dell’arbitro Abisso e parla di ‘Episodi’ che possono capitare Il finale di Fiorentina-Inter ha portato dietro di se un gran numero di polemiche. Il rigore (inesistente) assegnato dall’arbitro Abisso a favore della Fiorentina, con tanto di visione al Var ...

Mamma - dove sei? Tiziana cerca la donna che la mise al mondo : “Ti voglio bene - Non ti giudico” : Tiziana, una pittrice di Casalmaiocco, in provincia di Lodi, è nata il 3 febbraio 1983 all'ospedale “Ronzoni e Principessa Jolanda” a Milano. La donna che l’ha messa al mondo ha scelto di rimanere anonima al momento del parto. Dopo molti tentativi di ritrovare la Mamma biologica, Tiziana si è rivolta a Fanpage.it per lanciare un appello: “Spero si faccia avanti. Vorrei solo sapesse che la sto cercando e non mi arrenderò mai”.Continua a leggere

“Croce e delizia” - Gassmann e Bentivoglio Nonni gay in famiglia : Sono famiglie molto diverse quella dei radical chic Castelvecchio e quella dei più umili Petagna, protagoniste del film di Simone Godano "Croce e delizia", nei cinema dal 28 febbraio. La loro convivenza in vacanza potrebbe essere solo insolita ma diventa esplosiva quando i capofamiglia Tony e Carlo, interpretati da Fabrizio Bentivoglio e Alessandro Gassmann, rivelano a figli e nipoti il loro reciproco amore. I più contrari a questa unione gay ...

Padova - muore a 10 anni per tumore - la madre : 'Non voglio le esequie - ho perso la fede' : Si è dovuta arrendere al suo terribile tumore a soli dieci anni, ma non prima di passare i suoi ultimi undici mesi di vita totalmente in agonia, passando giornate di sofferenze e di atroci dolori. Questa è stata la vita della piccola Iolanda Deda, di Padova, che nei giorni scorsi si è spenta in un letto d'ospedale. Il terribile male alla testa che l'affiggeva da marzo scorso, infatti, alla fine ha avuto la meglio su di lei. Adesso, secondo ...

The Cure - l'ex batterista Andy Anderson : 'Ho un cancro terminale - Non voglio accanimento terapeutico' : Andy Anderson , ex batterista dei The Cure , dal 1983 al 1985,, ha annunciato che il cancro che l'ha colpito da tempo è giunto ad una fase irreversibile. Ora che la malattia è giunta in fase terminale ...

Uomini e Donne la disperazione di Teresa Langella… “Non voglio crederci” : Teresa Langella torna a parlare del No ricevuto durante la scelta Nelle ultime ore, è stata diffusa, in anteprima, la copertina dell’ultimo numero di ‘Uomini e Donne Magazine’ in cui l’ormai ex tronista, Teresa Langella, ha svelato, per la prima volta, cosa pensa davvero di Andrea Dal Corso, dopo il no ricevuto nel castello. Visibilmente delusa e … L'articolo Uomini e Donne la disperazione di Teresa Langella… ...

Sanremo Young - Povia ‘nel mirino’ dei giudici. Amanda Lear fischiata dal pubblico : «La tua canzone Non mi piace. Mi vogliono menare?» : Povia Sanremo Young come Ora o Mai Più. Ieri Povia, ospite del talent show condotto da Antonella Clerici, ha duettato con una delle giovani concorrenti, Kimono, sulle note del brano I bambini fanno ‘ooh…’. Al termine della performance, come di consueto, l’Academy viene chiamata ad esprimere un giudizio. Ma nel mirino della giuria questa volta ci finisce anche la canzone di Povia. A prendere la parola è Shel Shapiro, che ...

'Croce e delizia' con Gassmann e Bentivoglio : padri - figli e Nonni innamorati : L'amore della tua vita può arrivare quando non te lo aspetti più, hai perso tua moglie devi badare ai tuoi figli, ai nipoti, alla pescheria. E può essere un uomo. Croce e delizia di Simone Godano ...

Mahmood : "Salvini? Solo questione di gusti musicali - Non voglio vedere il marcio nella gente" : Intervistato dal direttore del sito del Fatto Quotidiano Peter Gomez, nelle vesti di conduttore di La confessione, che torna in onda da stasera, venerdì 22 febbraio 2019, alle 22:45 su Nove, Mahmood ha nuovamente commentato le polemiche divampate - con strumentalizzazioni politiche - dopo la vittoria al Festival di Sanremo con il brano Soldi:Il commento social di Salvini per molti è stato un modo per scatenare gli ultrà del razzismo? Sì, per ...

Spagna - la guerra del futbol I tifosi Non vogliono il calcio al lunedì : Ora è arrivato il conto: la commissione permanente statale contro la violenza, il razzismo, la xenofobia e la intolleranza nello sport ha proposto 4 sanzioni per un totale di 110mila euro di multa. ...

Milan - Gattuso : "Non voglio complimenti". E scherza : "La formazione la fa mia moglie" : Penso che nel mondo in cui viviamo ci sono tantissime donne che ne capiscono. Quando parlo con Carolina c'è sempre un confronto aperto e interessante". Con l'Atalanta si è visto che c'è ancora da ...

Gattuso : «Non voglio complimenti - questo è il Milan di tutti» : MilanO - " Non voglio complimenti, devo ringraziare solo la squadra che sta facendo cose importanti ". Rino Gattuso, in conferenza stampa alla vigilia dell'anticipo della 25 a giornata di Serie A ...

Nelle ultime ore, è stata diffusa, in anteprima, la copertina dell'ultimo numero di 'Uomini e Donne Magazine' in cui l'ormai ex tronista, Teresa Langella, ha svelato, per la prima volta, cosa pensa davvero di Andrea Dal Corso, dopo il no ricevuto nel castello. Visibilmente delusa e amareggiata per il comportamento del ragazzo, la bella napoletana lascia spiragli di riconciliazione con toni distensivi per smontare, sul nascere, ogni ...