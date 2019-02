MotoGP | GP Qatar 2019 | cambia l’orario di partenza a causa dell’umidità? Il possibile

MotoGP 2019 - Carmelo Ezpeleta : 'L'orario della gara in Qatar potrebbe cambiare' : L'agenzia Europa Press ha organizzato una conferenza dal titolo "Desayuno Deportivo" all'hotel Hesperia di Madrid. L'ospito d'onore è stato Jorge Lorenzo , nuovo pilota della Honda, che farà coppia ...

MotoGP – Cambia l’orario della gara in Qatar? La corsa potrebbe essere anticipata : ecco il motivo : Il ceo di Dorna, Carmelo Ezpeleta, sta vagliando la possibilità di anticipare l’orario della partenza della gara in Qatar: l’abbassamento delle temperature preoccupa i piloti “Sono preoccupato perché, se ci troviamo in una notte fredda, la cosa diventerà molto complicata per tutti quanti“, con queste parole, dichiarate dopo la caduta nei test di Losail, Jorge Lorenzo aveva sollevato il problema della temperatura ...

MotoGP - Test Qatar - Il rammarico di Bagnaia : "giornata positiva - ma che peccato per il time attack" : Intervistato ai microfoni di Sky Sport, il campione di Moto2 si è detto contento dei miglioramenti, nonostante il rammarico per l'unico time attack provato in giornata: " tutto sommato sono contento. ...

MotoGP - Test Qatar – Marquez - pacca a Lorenzo e analisi degli avversari : “Jorge farà bene. Favoriti? Mi preoccupano in 3” : Terzo posto per Marc Marquez nell’ultima giornata di Test in Qatar: lo spagnolo va veloce ed è a posto fisicamente. Al termine della giornata il pilota Honda tira le somme e analizza gli avversari I Test in Qatar si sono conclusi in maniera positiva per Marc Marquez. Il campione in carica ha avuto risposte positive dal suo fisico, dopo il problema alla spalla Testata oggi con una brutta caduta (senza conseguenze), e soprattutto dalla ...

MotoGP - Test Qatar – Jorge Lorenzo - tra frecciatine e paura : “più adattato alla Honda che alla Ducati. Caduta? Ho protetto la mano” : Quinto posto per Jorge Lorenzo nell’ultima giornata di Test in Qatar: lo spagnolo migliora il feeling con la Honda nonostante la paura per la caduta Si concludono in maniera positiva i primi Test di Jorge Lorenzo da pilota della Honda. Assente in Malesia per i ben noti problemi allo scafoide, il pilota spagnolo ha potuto provare la nuova moto solo sul tracciato di Losail. Miglioramenti giorno dopo giorno per Lorenzo che ha chiuso ...

MotoGP - Test Qatar – Rins va veloce e sogna in grande : “io favorito? Non sono obbligato a vincere ma…” : Alex Rins sorprendente tutti nei Test in Qatar e si candida come possibile vincitore della prima gara della stagione: il pilota spagnolo proverà a dare un dispiacere a tutti gli avversari Alex Rins è la vera sorpresa dei Test di Losail. Il pilota Suzuki, già veloce in Malesia, si è ripetuto sul circuito di Losail sorprendendo tutti negli ultimi Test che precedono l’esordio nel Mondiale. Secondo gli addetti ai lavori, lui e Vinales ...

MotoGP - Test Qatar – Il vento limita Dovizioso - ma nessuna preoccupazione : “avversari migliorati - ma in gara sarà diverso” : Andrea Dovizioso limitato dal vento nell’ultima giornata di Test in Qatar: il ducatista non sembra preoccuparsi per il 15° posto odierno, in gara sarà tutto diverso Il vento rovina l’ultima giornata di Test in Qatar della Ducati. Andrea Dovizioso è stato quello più danneggiato dal meteo di Losail. Il ducatista ha chiuso l’ultima giornata di Test con un pessimo 15° posto che sa più di ‘tempo sprecato’ che di ...

MotoGP - Test Qatar – Petrucci - che voglia : “buon tempo nonostante il vento. Adesso è ora di cominciare a correre!” : Danilo Petrucci conclude l’ultima giornata di Test in 10ª posizione: il pilota Ducati limitato dal vento, ma voglioso di far bene in gara ufficiale Il team Mission Winnow Ducati ha concluso i Test MotoGp in Qatar con Petrucci 10º e Dovizioso 15º nella classifica combinata. Tra due settimane la gara di apertura del campionato 2019 Il team Mission Winnow Ducati ha concluso questa sera i Test MotoGp sul circuito di Losail (Qatar). Nei ...

MotoGP - Test Qatar – Vinales non ha dubbi : “grande passo in avanti. Siamo da podio - per vincere ci manca solo…” : Maverick Vinales chiude in prima posizione l’ultima giornata di Test in Qatar: lo spagnolo non ha dubbi, la Yamaha è da podio, ma per vincere serve ancora qualche piccolo miglioramento Anche l’ultima giornata di Test in Qatar si è chiusa nel segno di Maverick Vinales. Il pilota Yahama ha concluso il lunedì di Test in prima posizione, chiudendo con un tempo di 1:54.208 davanti ad un sorprendente Quartararo e al solito Marc ...

MotoGP - Test Qatar – Valentino Rossi sorride a metà : “veloci ma ancora dietro i migliori. Ecco chi sono i favoriti” : Valentino Rossi cancella la brutta prova nella giornata di ieri e chiude l’ultima sessione di Test in Qatar con un 4° posto: il Dottore soddisfatto, ma la sua Yamaha è ancora un “pelino dietro i migliori” Quest’oggi si è svolta la terza ed ultima giornata di Test MotoGp in Qatar. Con i feedback raccolti nell’ultima sessione sul circuito di Losail, le scuderie possono tirare le somme in vista dell’esordio ...

MotoGP – Test Qatar - Vinales padrone a Losail al termine del Day3 : Quartararo stupisce - Rossi quarto [TEMPI] : Terminata la terza giornata di Test in Qatar: giornata super per Fabio Quartararo, il più veloce di tutti è però Maverick Vinales Cala il sipario sui Test pre-stagionali di MotoGp. Durante queste tre sfiancanti giornate di prove in Qatar, i piloti hanno collezionato dati, messo a confronto prestazioni e portato a limite le loro nuove due ruote, in vista del 10 marzo quando sulla pista di Losail aprirà i battenti il campionato mondiale di ...

MotoGP – Test Qatar - Jorge Lorenzo assaggia l’asfalto di Losail : cadute anche per Bagnaia e Rabat [GALLERY] : Sul finire della terza giornata dei Test di MotoGp in Qatar cadono tanti piloti: tra questi anche lo spagnolo della Honda Jorge Lorenzo Ultimo giorno di Test sulla pista di Losail, prima dell’attesissimo esordio del campionato mondiale di MotoGp. I piloti si sono ritrovati in Qatar, dove saranno anche il 10 marzo per l’inizio del Motomondiale, ed hanno messo alla prova le loro due ruote. Sul finire del tempo a loro ...