Icardi | su Instagram con la scritta ' Freedom' | ' libertà' Messaggio alla società o spot

Inter - Mauro Icardi e l’enigmatico post Instagram : Mauro Icardi è tornato a parlare, una sola parola a corredo di un post su Instagram da parte dell’Interista Mauro Icardi ha deciso di rompere il silenzio degli ultimi giorni e lo ha fatto con un post Instagram a dir poco enigmatico. Il centravanti dell’Inter ha pubblicato una sua foto che lo ritrae allo stadio di San Siro con a corredo una scritta “freedom“. Libertà, ma libertà da cosa? Il post non dice chiaramente ...

Inter Icardi salta Firenze - Wanda su instagram lo esorta a partire : Icardi Inter – ”Ignora quando ti criticano, ascolta quando ti consigliano e allontanati quando non ti danno valore” è il messaggio che Wanda Nara, moglie e agente di Mauro Icardi, ha pubblicato nella tarda serata in una delle stories di instagram. Icardi Inter, Wanda lo allontana da Milano Parole che sembrerebbero destinate al club nerazzurro. Un messaggio […] L'articolo Inter Icardi salta Firenze, Wanda su instagram lo ...

Mauro Icardi compie gli anni - la dolcissima dedica di Wanda Nara su Instagram : Tante le voci su Mauro Icardi e Wanda Nara, che si mostrano in realtà più sereni che mai sul lago di Como per i 26 anni del calciatore. Mauro Icardi compie 26 anni e festeggia il suo compleanno in famiglia. Ritrova serenità con al fianco la sua Wanda Nara, dopo una settimana particolarmente complicata in casa Inter. I discorsi sul rinnovo e le sirene di mercato hanno creato pesanti dissapori con la società nerazzurra. Si vocifera di tensioni ...

Icardi nuovamente pungente sui social : spunta un nuovo misterioso post su Instagram [FOTO] : Icardi continua ad alimentare le polemiche? spunta un nuovo post sui social dell’attaccante argentino Mauro Icardi torna a far parlare di sè con un post social, continuando ad alimentare così le polemiche nate attorno al suo rapporto in apparente rottura con l’Inter. Dopo i continui commenti negativi pubblicati dai tifosi nerazzurri sotto il tweet della moglie-manager Wanda Nara il numero 9 argentino ha pubblicato una nuova ...

Juve - indizio social : Chiellini inizia a seguire Icardi su Instagram : Nel mondo normale tutto questo può non voler dire nulla, può non aver significato, ma in quello del pallone questi indizi possono essere l'anticamera di una trattativa. Come svelato nei giorni scorsi ...

(LIVE) Icardi rompe il silenzio su Instagram - è bufera : Mauro Icardi ha rotto il silenzio sui social network. Dopo la vittoria dell’Inter contro il Rapid Vienna, il centravanti argentino è tornato a scrivere su Instagram, con due post che hanno infiammato i tifosi. I post di Icardi che infiammano i tifosi dell’Inter Il primo messaggio dell’argentino sembra un attacco durissimo a Spalletti ed Ausilio, […] More