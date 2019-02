Hyundai IONIQ Electric prima nella classifica ADAC delle auto più ecologiche

Hyundai IONIQ - la coreana trasformista e ecosostenibile [FOTO] : La Hyundai IONIQ è la prima vettura in grado d’ospitare tre differenti motorizzazioni elettriche, rendendo accessibile a chiunque la tecnologia a zero e basse emissioni La nuova Hyundai IONIQ rappresenta la prima auto di serie al mondo che consente al cliente di scegliere tra tre differenti motorizzazioni a zero o basse emissioni: si declina infatti in una gamma composta da IONIQ Hybrid, IONIQ Electric e IONIQ Plug-In Hybrid, ...