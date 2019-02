Congedo straordinario Legge 104 per caregiver - a chi spetta. Nota Inps

termometropolitico

(Di mercoledì 27 febbraio 2019)104 per, a chiper: l’chiarisce Ci sono importanti novità in merito al104 per, e in particolare per le madri gestanti che assistono coniuge convivente o figlio affetto da disabilità grave. I chiarimenti sono contenuti nel messaggion. 4074 del 2 novembre 2018, che di fatto commentano l’incostituzionalità dell’articolo 24 comma 3 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità fornendo così nuove indicazioni.104: soggetti esclusi dal computo dei 60 giorni Con la sentenza n. 158 del 23 maggio 2018, la Consulta ha definito illegittimo il comma 3 dell’articolo sopraccitato inerente al Decreto Legislativo n. 151/2001. Prima di analizzare tale comma, ...

