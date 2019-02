internazionale

(Di mercoledì 27 febbraio 2019)L’è diventata un paese razzista? C’è un’emergenza razzismo nel nostro paese? Ci sono dati ufficiali? Che intendiamo per crimini di odio? Leggi

Linkiesta : La produzione industriale crolla, la gente fa la fila per quota 100, l'occupazione non riparte, i conti pubblici sb… - blogLinkes : C’è un aumento degli attacchi razzisti in Italia? - m_raffaele_g : Da faccia da c... a buco di c... (senza offesa alla mia e al mio) #EnricoEsposito, amichetto di #DiMaio, non solo… -