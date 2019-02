Disponibile il cappotto ufficiale di Dante - per tutti gli Appassionati di Devil May Cry 5 : Se per caso siete particolarmente appassionati di Devil May Cry 5 e avete preso in considerazione l'idea di darvi alla caccia ai demoni a tempo pieno, ora è Disponibile il cappotto ufficiale di Dante, per cui potrebbe esser giunta l'occasione giusta.Come riporta Dualshockers, se non vi trasformerete istantaneamente in Dante, quanto meno ne assumerete le sembianze.Il cappotto ufficiale è stato realizzato da Volante Design, società specializzata ...