Tumori | ecco gli alimenti che prevengono il cancro al colon

Dalle ferite al cervello fino ai Tumori : ecco tutti i benefici del miele per la salute : Nonostante fosse tenuto in grande considerazione nelle civiltà antiche, il miele non è abbastanza apprezzato nelle società moderne. È così dolce e piacevole che risulta difficile pensare che possa offrire benefici per la salute. Non tutti gli zuccheri sono realizzati allo stesso modo e non siate frettolosi nell’archiviare il miele solo come uno dei tanti zuccheri. I benefici del miele per la salute sono numerosissimi e in questo articolo ...

La dieta chetogenica : oltre a far dimagrire tiene a bada il diabete e lontani i Tumori - ecco i consigli dell’esperto : La dieta chetogenica è una della più efficaci in un’ottica di perdita di peso, ma non solo: si tratta di un regime alimentare che, come provato ormai da numerosi studi, giova maggiormente alla nostra salute. Come spiega il dott. Vincenzo Liguori, biologo nutrizionista, attraverso la propria pagina Facebook: “La dieta chetogenica è un tipo di alimentazione, forse la più studiata degli ultimi tempi, che nasce quasi 100 anni fa a scopo ...

Ecco perché i Tumori sono sempre più frequenti : la bufala degli screening “che non servono a nulla” : “Gli screening non servono a nulla, tanto ci si ammala di cancro più di un tempo“: una bufala su cui intervengono gli esperti dell’Istituto Superiore di Sanità (Issalute.it), in partnership con l’AdnKronos Salute, smontando una pericolosa “fake news” che può mettere a rischio le campagne di prevenzione. “Premesso che il 70% dei tumori può essere prevenuto adottando uno stile di vita corretto, il fatto ...

Dalla demenza ai Tumori - ecco quali effetti può avere sulla salute un pizzico di curcuma al giorno : Un recente studio, condotto dai ricercatori della Monash University di Melbourne, in Australia, e pubblicato su Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition, ha svelato che il consumo giornaliero di un singolo grammo di curcuma può portare benefici per la memoria a breve termine. Mark Wahlqvis, uno dei ricercatori, ha dichiarato: “I nostri risultati con la curcuma sono in linea con queste osservazioni, in quanto sembrano influenzare le funzioni ...

Possiamo prevenire il cancro mangiando meglio? Ecco i 10 comportamenti da adottare per ridurre il rischio di Tumori : Lunedì 4 febbraio AIRC partecipa al World Cancer Day, Giornata Mondiale contro il cancro promossa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, lanciando anche in Italia ‘I Am and I Will’, campagna che invita tutti i cittadini a impegnarsi in prima persona nella battaglia contro il cancro. L’emergenza cancro è una priorità a livello globale: solo nel nostro Paese nell’ultimo anno sono stati diagnosticati oltre 373.000 nuovi casi, più di 1000 al ...

I Tumori si affrontano anche con l’alimentazione : ecco cosa mangiare e cosa evitare : L’alimentazione è fondamentale per la nostra salute e per il nostro benessere. In particolare un’alimentazione equilibrata ci aiuta a prevenire molte patologie che al giorno d’oggi sembrano essere diventate la regola. Persino il cancro può essere prevenuto e affrontato grazie a ciò che mangiamo. Secondo una ricerca portato a termine dall’oncologa Maria Rosa Di Fazio, autrice del libro ‘mangiare bene per sconfiggere il male’, ...

Ecco come funziona la terapia cellulare Car-T contro i Tumori del sangue : Ingegnerizzando i linfociti T, si può riprogrammare il sistema immunitario affinché riconosca e combatta le cellule tumorali. Ma come si fa, nella pratica?

Il melanoma è uno dei Tumori più aggressivi e diffusi : ecco come riconoscere un neo a rischio : Il melanoma cutaneo – come si legge sul sito dell’Airc – è un tumore che deriva dalla trasformazione tumorale dei melanociti, alcune delle cellule che formano la pelle. La pelle è l’organo più esteso del nostro corpo ed è formata da tre strati: l’epidermide, il derma e il tessuto sottocutaneo o grasso. I melanociti fanno parte, insieme ai cheratinociti, dell’epidermide e hanno il compito di produrre melanina, ...