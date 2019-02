Milan | Gattuso | Mi tengo stretto il pareggio

Lazio-Milan - Gattuso : “passo indietro rispetto alle ultime prestazioni” : Pareggio per il Milan nella gara di Coppa Italia contro la Lazio, ecco le dichiarazioni di Gattuso ai microfoni Rai: “passo indietro dal punto di vista qualitativo, a livello difensivo abbiamo fatto bene, la Lazio è una squadra molto fisica e ti crea dei grattacapi, negli ultimi 30 metri potevamo fare meglio. Piatek non è stato mai servito, passavamo sempre da Bakayoko, invece dovevamo servire più le mezzali. Abbiamo palleggiato in ...

Infortunio Kessiè - Milan e Gattuso in ansia : i dettagli : Infortunio Kessiè, Milan alle prese con un problema non da poco: il centrocampista ivoriano è fondamentale per le dinamiche rossonere Infortunio Kessiè, il centrocampista del Milan è stato costretto a chiedere il cambio a metà del primo tempo di gioco nella gara contro la Lazio, valida per le semifinali di Coppa Italia. Dopo uno scontro in mediana, il calciatore ha accusato un dolore muscolare alla coscia destra, chiedendo dunque a Gattuso ...

Gattuso a C’è Posta per Te - l’allenatore del Milan ospite da Maria De Filippi [VIDEO] : Rino Gattuso a C’è Posta per Te: l’allenatore del Milan ospite di Maria De Filippi nella prossima puntata della seguitissima trasmissione di Canale 5 Dopo aver ospitato Mario Balotelli e Mauro Icardi, Maria De Filippi accoglie a ‘C’è Posta per Te’ anche un allenatore di calcio. Rino Gattuso sarà infatti protagonista della prossima puntata del programma di Canale 5 in onda sabato in prima serata. ...

Kaladze : 'Milan - ecco tutti i meriti di Gattuso' : Ha scelto la sua strada e sta facendo molto bene in uno dei club più importanti al mondo. Sono felice per lui. Rino può riportare il Milan in Champions, anche al terzo posto in classifica'.

Lazio-Milan - Gattuso : 'Stiamo bene - ma rispettiamo l'avversario. Donnarumma è cresciuto' : Alla vigilia della semifinale d'andata di Coppa Italia contro la Lazio, Gennaro Gattuso ha parlato ai microfoni di Sky Sport presentando la sfida ai biancocelesti. Pur consapevole che i rossoneri sono reduci da un ottimo periodo in termini di gioco e risultati, l'allenatore del Milan ha comunque messo in guardia la ...

Lazio-Milan Gattuso : “Siamo brillanti ma attenti ai biancocelesti”- VIDEO : LAZIO MILAN CONFERENZA Gattuso – Il tecnico del Milan, Gennaro Gattuso, ha ufficializzato la lista dei 23 rossoneri convocati per Lazio-Milan, andata delle Semifinali di Coppa Italia in programma martedì 26 febbraio alle ore 21:00 allo stadio Olimpico di Roma. Questa la lista completa dei convocati: Portieri: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Reina. Difensori: Abate, Calabria, Conti, […] L'articolo Lazio-Milan Gattuso: “Siamo ...

Lazio Milan formazioni probabili - le scelte di Inzaghi e Gattuso : Lazio Milan formazioni – Il Milan è decisamente più in forma, ma è la Lazio a godere di un leggero vantaggio nell’andata della semifinale della Coppa Italia, all’Olimpico domani sera. Il fattore campo concede ai biancocelesti – reduci da tre ko di fila tra campionato ed Europa – un minimo di favore nella valutazione degli analisti […] L'articolo Lazio Milan formazioni probabili, le scelte di Inzaghi e Gattuso ...

Milan - un segnale per Gattuso dall'allenamento di ieri : ieri il Milan aveva indetto un allenamento facoltativo. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello sport, erano presenti anche alcuni giocatori utilizzati nella sfida di venerdì, i quali hanno lavorato in palestra, esercitazioni con la palla, invece, per tutti gli altri,. Un segnale di grande ...

Milan-Empoli - Gattuso : 'Primo tempo giocato col 'freno a mano'' : Torino - Invece di godersi il settimo gol di Piatek in cinque partite , il 3-0 con l'Empoli, il quarto posto in classifica sempre più solido e l'Inter momentaneamente lontana un solo punto, Gennaro ...