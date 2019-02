M5s | dopo il ' flop' in Sardegna Di Maio cerca la svolta | ' serve un' organizzazione'

M5s : alta tensione dopo il flop alle regionali in Sardegna : L'autocritica di Grillo, 'forse siamo principianti', con le accuse del sottosegretario Buffagni, 'serve più concretezza', costringono il capo politico Di Maio ad annunciare la riorganizzazione del ...

Trenord - M5s chiede di visitare l’impianto manutentivo dopo denuncia sindacato. Azienda dice no : “Non avete prerogative” : Meno di dieci giorni fa, la denuncia al Fatto.it del segretario regionale Orsa Adriano Coscia sul settore manutenzione di Trenord per la “assenza di organizzazione”, “mancanza della programmazione dei lavori” e “carenza di controlli sui costi”. Ora, sulla stessa vicenda, arriva un’altra denuncia: quella del gruppo consigliare del Movimento Cinque Stelle in Regione Lombardia che stigmatizza il diniego ricevuto ...

M5s - CRISI DOPO ELEZIONI SARDEGNA?/ Ala ortodossa 'Leadership Di Maio va ridiscussa' : Conte fiducioso sulla tenuta del governo nonostante il flop M5s alle ELEZIONI Sardegna. Ma ora la leadership di Di Maio vacilla, l'attacco di Paola Nugnes

Danilo Toninelli dopo il crac grillino in Sardegna : "M5s animale in evoluzione". Ma è serio? : Neanche il tempo di terminare lo scrutinio che sanciva la catastrofe del Movimento 5 Stelle alle regionali sarde, ed ecco che il ministro Danilo Toninelli si esibiva in una delle sue performances più efficaci: la gaffe non richiesta. Prima, definendo il Movimento 5 Stelle "un animale in costante cre

M5s - dopo la debacle elettorale si apre la resa dei conti : "La leadership di Luigi Di Maio certamente va rimessa in discussione", dice all'Adnkronos la senatrice campana Paola Nugnes

Sardegna - Berlusconi in pressing su Salvini dopo flop M5s alle regionali : Berlusconi in pressing sul leader della Lega Matteo Salvini dopo il flop pentastellato alle regionali. Il tonfo dei Cinque Stelle in Sardegna, dopo quello in Abruzzo, dimostra - avrebbe ragionato con ...

M5s dopo il crollo in Sardegna - Di Maio : “Avanti con la riorganizzazione”. Ma Nugnes : “Sua leadership da ridiscutere” : Delusione e preoccupazione per il futuro, poi la consapevolezza che fosse una sconfitta annunciata. Anche se una botta così forte, addirittura con il candidato all’11 e la lista al 9%, neppure i più pessimisti l’avevano prevista. Passare dal 42,5 per cento delle elezioni politiche a percentuali a stento su due cifre, pochi mesi fa era difficile da immaginare. A due settimane dalla sconfitta alle Regionali in Abruzzo, Luigi Di Maio e ...

Elezioni Sardegna - Luigi Di Maio dopo tonfo M5s : "Per il governo non cambia nulla" : I risultati definitivi delle Elezioni in Sardegna ancora non ci sono, ma un elemento sembra chiaro: il crollo del Movimento 5 stelle rispetto al risultato ottenuto nell'isola alle Politiche del 2018. Quello del 24 febbraio è il secondo risultato negativo alle regionali in poche settimane, dopo il tonfo in Abruzzo. Mentre gli scrutini procedono a rilento si levano le prime voci dei pentastellati. "Per il governo non cambia nulla - si ...

TRIVELLE - TRENTACOSTE E MARINELLO - M5s - : TUTELIAMO I NOSTRI TERRITORI - REGOLE PIU' STRINGENTI ANCHE PER VEGA B - DOPO LO STOP AI NUOVI ... : "Un'ottima notizia per tutto il litorale che si affaccia sul Canale di Sicilia e per la nostra Isola, concludono i parlamentari si tratta di un passo decisivo per la fine di una politica energetica ...

M5s - bomba atomica di Luigi Bisignani : "Chi lascia il partito dopo le Europee" - per Luigi Di Maio è finita : Di informazioni privilegiate, Luigi Bisignani, ovvero l'uomo che sussurrava ai potenti, ne ha sempre avute parecchie. Le ultime, e pesantissime, le snocciola in un intervento su Il Tempo. La bomba la sgancia nelle primissime righe dell'articolo: "Beppe Grillo ha deciso di lasciare il Movimento 5 Ste

Regionali in Sardegna - Salvini cerca il bis dopo l'Abruzzo. Il centrosinistra spera in Zedda. I timori in casa M5s : Perché dalla nuova consultazione online è stato escluso il secondo arrivato: il professore di economia Luca Piras, ufficialmente per alcune irregolarità. Il motto di Desogus è il Vero cambiamento : ...