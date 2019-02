Lazio-Milan | Inzaghi | “Abbiamo fatto una grande gara Mancato solo il gol”

Lazio-Milan - Gattuso : “passo indietro rispetto alle ultime prestazioni” : Pareggio per il Milan nella gara di Coppa Italia contro la Lazio, ecco le dichiarazioni di Gattuso ai microfoni Rai: “passo indietro dal punto di vista qualitativo, a livello difensivo abbiamo fatto bene, la Lazio è una squadra molto fisica e ti crea dei grattacapi, negli ultimi 30 metri potevamo fare meglio. Piatek non è stato mai servito, passavamo sempre da Bakayoko, invece dovevamo servire più le mezzali. Abbiamo palleggiato in ...

Calcio - Coppa Italia 2019 : Lazio-Milan 0-0. All’Olimpico attacchi spuntati - si decide tutto nella semifinale di ritorno : Nessun gol nei primi 90 minuti della semifinale della Coppa Italia di Calcio tra Lazio e Milan: all’Olimpico di Roma finisce 0-0 ed ogni verdetto circa il nome della prima finalista della manifestazione viene rinviato alla sfida di ritorno in programma a Milano a fine maggio. Partita povera di emozioni, solo un palo di Immobile in un’azione poi fermata per fuorigioco. Nel primo tempo sembra essere la Lazio la squadra più accorta, con ...

Lazio-Milan - Simone Inzaghi dopo il pari : “non parlo di Var - buona prova dei ragazzi” : Lazio, Simone Inzaghi ha commentato il pareggio a reti bianche della sua squadra contro il Milan nella semifinale di Coppa Italia Il tecnico della Lazio Simone Inzaghi, si è presentato ai microfoni della Rai dopo la gara pareggiata con il Milan. L’approdo in finale di Coppa Italia si deciderà solo al ritorno in quel di Milano: “Siamo scesi bene in campo, abbiamo fatto una grande partita. Io penso che ci siano stati meriti della ...

Lazio-Milan 0-0 : la sfida per la finale rinviata al ritorno - tra due mesi : Lazio e Milan pareggiano 0-0 all'Olimpico nella prima semifinale di andata di Coppa Italia. Primo tempo di marca biancoceleste: i padroni di casa sfiorano il gol almeno in tre occasioni nella seconda ...

Lazio-Milan 0-0 : porte serrate all’Olimpico - si deciderà tutto a San Siro : Pareggio a reti bianche tra Lazio e Milan nella semifinale di andata di Coppa Italia. I biancocelesti di Inzaghi producono di più, ma i rossoneri di Gattuso sono sempre in guardia. Si deciderà tutto il 24 aprile nella gara di ritorno a Milano. Bello l’abbraccio finale tra i due tecnici dopo una partita con tanto orgoglio e personalità da parte delle loro formazioni. PRIMO TEMPO – Dopo una prima fase di match equilibrata ma poco ...

Lazio-Milan - Inzaghi : “oggi è mancato solo il gol” : Pareggio nella gara di Coppa Italia per la Lazio contro il Milan, ecco le parole di Simone Inzaghi ai microfoni Rai: “è mancato solo il gol, abbiamo fatto una partita di sostanza, non abbiamo concesso nulla, solo una parata per Strakosha, dovevamo far gol ma è un buon risultato perchè non abbiamo preso gol. Grande prestazione di Acerbi ma di tutti i difensori, abbiamo limitato gli attaccanti e fatto anche la partita, è mancata la ...

Lazio-Milan 0-0 : Immobile non sfonda - qualificazione rimandata a San Siro : La Lazio e il Milan pareggiano per 0-0 allo stadio Olimpico nella semifinale di andata di Coppa Italia. LEGGI LA CRONACA

All’Olimpico il Milan resiste alla Lazio : 0-0. La sfida per la finale rinviata tra due mesi : All’Olimpico nella semifinale d’andata rossoneri sotto tono. Gioca meglio la squadra di Inzaghi, ma le emozioni latitano. Palo per Immobile all’80’, ma era in fuorigioco

Coppa Italia - la Lazio domina la semifinale d'andata ma non sfonda : 0-0 in casa contro un brutto Milan : Pochissimo Milan, ma la Lazio non sfonda. All'Olimpico finisce 0-0 la semifinale di andata di Coppa Italia. I padroni di casa possono recriminare per un paio di buone occasioni sprecate nel primo tempo e un palo di Immobile nella ripresa (azione poi fermata per fuorigioco), con Simone Inzaghi che ri

Lazio-Milan 0-0 : Immobile non sfonda - qualificazione rimandata a San Siro : La Lazio e il Milan pareggiano per 0-0 allo stadio Olimpico nella semifinale di andata di Coppa Italia. LEGGI LA CRONACA

VIDEO Lazio-Milan 0-0 - Highlights e sintesi Coppa Italia. Reti inviolate all’Olimpico : Finisce 0-0 la semifinale d’andata di Coppa Italia disputata all’Olimpico tra Lazio e Milan: poche emozioni e verdetto rinviato alla sfida di ritorno in programma a San Siro a fine aprile. Proteste dei padroni di casa nella prima frazione per un calcio di rigore non concesso, mentre nella ripresa colpisce un palo Immobile, ma l’azione sarebbe stata in seguito fermata per fuorigioco. GLI Highlights DI Lazio-Milan ...

Pagelle Lazio-Milan 0-0 Coppa Italia - highlights e tabellino del match – VIDEO : Pagelle LAZIO MILAN – Primo atto concluso. L’arbitro Orsato ha appena fischiato tre volte e così messo fine all’andata delle semifinali di Coppa Italia tra Lazio e Milan. La sfida che si è disputata all’Olimpico non ha visto nessuna delle due squadre andare a segno. Gara dunque chiusa a rete inviolate e verdetto finale rinviato […] L'articolo Pagelle Lazio-Milan 0-0 Coppa Italia, highlights e tabellino del match – ...

Coppa Italia - semifinale : Lazio-Milan 0-0 : 22.53 All'Olimpico finisce 0-0, tra Lazio e Milan, il primo round della semifinale di Coppa Italia. Tutto aperto in vista del ritorno, fra due mesi a San Siro. Primi 20' non esaltanti,poi tre fiammate biancocelesti. Patric sfiora il palo dalla distanza (25'), Immobile spreca una grande chance da centro area (27'), appena largo al 37' il destro di Milinkovic. Mai pericolosi i rossoneri, che perdono Kessié alla mezz'ora. Ripresa. Ci prova ...

Lazio-Milan 0-0 - le pagelle di CalcioWeb [FOTO] : 1/51 Foto Lapresse ...