Italia osservato speciale dell' Ue sul debito | il verdetto dopo le europee | Conte

Autismo - “in Italia mancano risorse e progetti perché non ci sono né un registro nazionale né un osservatorio” : In Italia non ci sono statistiche sul tema “perché non è mai stato realizzato un registro nazionale per quantificare il numero degli autistici, manca un Osservatorio Italiano sull’Autismo per programmare in maniera efficace interventi ad hoc e il Fondo per l’Autismo è un fallimento perché mancano le risorse necessarie al fabbisogno reale dei soggetti interessati”. La denuncia è della presidentessa dell’associazione L’Ortica, Fabrizia Rondelli, ...