calcioweb.eu

(Di martedì 26 febbraio 2019)– Si sta giocando la gara d’andata valida per la semifinale di Coppa Italia, in campo Lazio e. Primi minuti bloccati poi la partita decolla, alcune occasioni da una parte e dall’altra ma match che non si è ancora sbloccato. Al 29′ tegola per l’allenatore Gennaro Gattuso, il centrocampistaalper il problema alla coscia, il centrocampista ha provato a stringere i denti ma dopo una fasciatura si è fermato in mezzo al campo, al suo posto è entrato Calhanoglu per unancora più offensiva. Le condizioni diverranno valutare nelle prossime ore.L'articolo, ilalCalcioWeb.

drag_me_away : RT @ComunqueMilan: Laziali che continuano a tirare - e a metterla fuori sul lato destro. Con l'infortunio a #Kessié il centrocampo ha decis… - fantagazzetta : Milan, grana Kessiè: infortunio nella sfida di Coppa Italia con la Lazio - CalcioWeb : Infortunio #Kessie, il #Milan costretto al cambio -