Fi mostra gilet da steward | “Di Maio torni allo stadio”

(Di martedì 26 febbraio 2019) Un "", questa volta arancione e non gi, torna al centro della contesa politica tra gli azzurri di Forza Italia e il Movimento 5 Stelle. Succede che a palazzo Madama mentre si discuteva degli emendamenti al "decretone" su reddito di cittadinanza e quota 100, il senatore forzista Antonio Saccone, abbia fatto riferimento alle precedenti attivita' lavorative del vicepremier negli stadi, ironizzando sul suo appoggio aigialli francesi endo quindi in Aula unarancione con la foto del capo M5S e la scritta ''. "Mi auguropresto al suo lavoro, evitando di portare il Paese in recessione" ha commentato.Un gesto che ha provocato l'immediata reazione della presidente del Senato Elisabetta Alberti Casellati e dei senatori pentastellati che hanno reagito al grido di "buffone, buffone..." rivolto al senatore. Molto piccato, anche il vicepremier, che ha ...