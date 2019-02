Expo 2020 | l' Italia a Dubai per costruire un ' ponte sul futuro'

Mce " Mostra Convegno Expocomfort 2020 : un nuovo layout espositivo per interpretare il cambiamento del settore : ... del condizionamento, della refrigerazione andrà a occupare oltre agli storici padiglioni 13/15 e 22/24 anche il padiglione 9/11 insieme all'area THAT'S SMART, punto di unione fra il mondo elettrico ...

Massimo Zanetti Beverage Group si rafforza a Dubai in vista di Expo 2020 : ... si inserisce all'interno di un disegno più ampio del Gruppo che ha come obiettivo quello di presidiare in maniera efficace e diretta uno dei mercati a tasso di crescita più alto al mondo in termini ...

Catanzaro. Daniele Rossi in visita alla IICUAE di Dubai in vista di Expo 2020 : Daniele Rossi, Presidente della Camera di Commercio di Catanzaro, ha incontrato domenica mattina a Dubai il segretario generale della Camera

Expo 2020 - 150 imprese italiane a Dubai : Sono 150 le imprese di beni e servizi che hanno manifestato il loro interesse a diventare partners tecnici del Padiglione Italia a Expo 2020 Dubai . La vasta adesione alla Call lanciata nelle scorse ...

Federalimentare - timori per Brexit e quota 100. “Obiettivo Export 50 miliardi nel 2020” : Bocciate le due misure cardine della manovra, Reddito di cittadinanza e quota 100, timori per una Brexit senza accordo, che sarebbe “molto pericolosa”, e preoccupazione per il taglio delle stime di crescita del Pil italiano da parte del Fmi dopo quello di Banca d’Italia. A delineare uno scenario in chiaroscuro per il settore agroalimentare è il presidente di Federalimentare, Ivano Vacondio, intervistato dall’Adnkronos, ...

