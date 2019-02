Economia 4 0 | big data e nuove opportunità di lavoro

leggioggi

(Di martedì 26 febbraio 2019) L’digitale o4.0 si sta sviluppando rapidamente in tutto il mondo. La crescente importanza del settore dei dati e dell’informazione digitale nonché leconseguenti all’utilizzo di Bigpossono produrre un importante vantaggio competitivo se connaturato ad una attività di gestione e analisi dei dati. Oltre i big, tutte lesoluzioni tecnologiche, come il mobile e il cloud computing, offrono una nuova gamma diper i servizi alle imprese nell’della conoscenza.4.0: i bige le proposte della Commissione Ue Con il termine Bigsi fa riferimento a grandi quantità di dati di tipo diverso, prodotti a grande velocità da numerosi tipi di fonti. La gestione di questiset ad elevata variabilità e in tempo reale impone il ricorso a nuovi strumenti e metodi, quali ad esempio potenti processori, ...