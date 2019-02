Svizzera | ancora un dramma sulla neve | 17enne italiano muore in motoslitta | grave il papà

Blastingnews

(Di lunedì 25 febbraio 2019)un incidente mortale. Ieri, domenica 24 febbraio, un ragazzo di 17 anni, Federick Scaramella, residente in Valchiavenna (provincia di Sondrio), è morto mentre si trovava a bordo della sua. Con lui c'era il padre, Christian, 45 anni, rimastomente ferito. La tragedia è avvenuta nellaitaliana, in Val Mesolcina. Sempre ieri sera, la notizia di un'altra tragedia in montagna: due escursionisti che stavano affrontando lʼAlta via dei Rondoi (Pordenone) sono morti dopo essere precipitati per 200 metri.L'incidente inChristian Scaramella, artigiano del legno 45enne residente a Samolaco (piccolo Comune sparso della provincia di Sondrio) aveva raggiunto la Val Mesolcina, tra il Canton Ticino e i Grigioni italiani, con il figlio adolescente Federick per un’escursione in alta quota.La precisa dinamica delincidente èal vaglio ...