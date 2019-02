Spike Lee,grazie al sacrificio di nonna

: Aquele pulo! Comemore como Spike Lee e Samuel L Jackson #Oscars - MidiaNINJA : Aquele pulo! Comemore como Spike Lee e Samuel L Jackson #Oscars - NetflixIT : Qualcuno produca subito la GIF di Spike Lee che salta addosso a Samuel L. Jackson. #Oscars - ilpost : 'BlacKkKlansman' ha vinto l'Oscar per la miglior sceneggiatura non originale: -

Lee infiamma la platea e il pubblico lo applaude in piedi. Ricevendo l'Oscar per la migliore sceneggiatura non originale per Lackkklensman il regista afroamericano ha detto: "Le elezioni 2020 sono dietro l'angolo, ricordiamocelo,possiamo fare una scelta di amore e non di odio".Lee ha ringraziato la"che era stata una schiava, rendo omaggio a lei e ai nostri antenati,al lorosiamo qui,per aver costruito il Paese e sopportato il genocidio dei nativi".(Di lunedì 25 febbraio 2019)