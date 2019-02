Salvini festeggia | Fi e FdI rilanciano il centrodestra M5s accelera su struttura

ilfogliettone

(Di lunedì 25 febbraio 2019) Matteoesulta (ma non troppo per non mettere in difficoltà gli alleati M5s); Forza Italia e Fdiil; il Pd respira, nonostante la sconfitta; Luigi Di Maio cerca di minimizzare e di ripartire. E' il quadro politico che si delinea dopo le regionali in Sardegna che hanno dato la vittoria a Christian Solinas con circa il 48% dei consensi. "C'è dare una pagina nuova per la Sardegna. A livello nazionale per me non cambia nulla. Non è a rischio l'alleanza di governo", ha commentato sobriamente. Il ministro dell'Interno deve cercare di non colpire Di Maio: sa che il 'collega' vicepremier, già indebolito dopo il voto in Abruzzo, è in difficoltà e non può permettersi un crollo del Movimento. Per questo sposta l'attenzione sul Pd: "La Lega vince 6 a zero sul Pd", attacca il leader del Carroccio.Se il vicepremier tenta di preservare l'alleanza di ...