Piazza Affari e spread partono bene Più di Fitch potè il negoziato Usa-Cina

(Di lunedì 25 febbraio 2019) Partenza positiva per le borse europee, conin rialzo, dopo il rinvio dell'introduzione di nuovi dazi commerciali verso laannunciato dal presidente Usa, Donald Trump, grazie ai passi avanti significativi fatti neltra i due paesi. Questo fattore sta spingendo in rialzo di oltre il 5% le borse cinesi.e Stati Uniti hanno raggiunto "sostanziali progressi" nelsul commercio, al termine del settimo round di colloqui chiuso domenica a Washington, e "continueranno il loro lavoro": la delegazione di Pechino, con a capo il vicepremier Liu He, ha spiegato, secondo l'agenzia Nuova, che passi in avanti sono stati fatti su temi quali "trasferimento di tecnologia, protezione dei diritti della proprietà intellettuale, barriere non tariffarie, industria dei servizi, agricoltura e tassi di cambio delle valute".Positivo anche l'impatto ...