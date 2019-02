Parla Desogus | il candidato M5s in Sardegna | Di Maio non ci ha messo la faccia

huffingtonpost

(Di lunedì 25 febbraio 2019) Si autodefinisce "l'antidivo", di professione fa il bibliotecario e anche questa mattina a spoglio in corso è andato a lavoro: "Non sono una persona che vive di politica ma io ci holasin dall'inizio. Diha preferito non competere con Salvini". Francesco, ilpresidente del Movimento 5 Stelle in, risponde al telefono quando i dati lo danno intorno all'11%.Un crollo rispetto al 42% ottenuto dai pentastellati alle Politiche del 4 marzo scorso. Cosa avete sbagliato in questa campagna elettorale?Ci aspettavamo qualcosa in più, mi auguravo di raggiungere il 20%. Ma le altre coalizioni avevano molte liste e candidati in ogni Comune mentre noi una sola lista. Sapevo quanto fosse difficile, ci voleva un po' di coraggio, mi sono preso sulle spalle questo onere e questo onore".Infatti, considerata l'assenza di Luigi Disembra ...