Oscar all' anti-razzismo di Green Book

Oscar 2019 - i look più belli : dalla schiena nuda di Irina Shayk a Lady Gaga in stile Audrey Hepburn : Polvere di stelle sul red carpet degli Oscar 2019, reso magico dagli outfit delle dive di Hollywood. La scena è stata conquistata anche dallo stile di personalità come Lady Gaga e Irina Shayk, donne assai diverse ma entrambe vestite di nero e accomunate dall' "amore" per Bradley Cooper (per la prima, compagno sul set grazie all'interpretazione in "A Star is born"; per la seconda compagno nella vita).

Rami Malek ritira l’Oscar come miglior attore protagonista e cade dalle scale : Gli Oscar 2019 si sono appena conclusi con una vasta passerella di attori: Rami Malek, Lady Gaga, Bradley Cooper, Selma Blair sono solo alcune delle star che abbiamo visto durante la cerimonia ed ora non ci resta altro da fare che ripercorrere i momenti più importanti di questa edizione, fatta di colpi di scena, discorsi importanti e rovinose cadute. A destare attenzione in questo momento è proprio quest'ultima categoria, che ha visto come ...

Malek festeggia l'Oscar con un bacio appassionato alla sua Lucy. Storia di un amore nato sul set : Rami Malek trionfa agli Academy Awards come miglior attore per la sua interpretazione in "Bohemian Rhapsody", film in cui ha prestato il volto a Freddie Mercury. Al momento dell'annuncio della vittoria, l'attore non è riuscito a staccarsi da Lucy Boynton, la fidanzata conosciuta proprio sul set del film.All'annuncio del trionfo Malek si è fermato per baciare la sua bella, che nel film è Mary Austin, donna che è stata ...

Oscar 2019/ Il trionfo del politically correct dietro il flop de La Favorita : Oscar 2019, trionfa Green Book in un'edizione fin troppo ecumenica: snobbato il futuro in favore del mainstream e del politically correct.

Oscar 2019 - Lady Gaga e Bradley Cooper duetto da brividi sulle note Shallow e standing ovation : Eccoli. C’è un attimo di silenzio in sala prima che inizi l’esibizione nella notte degli Oscar 2019. Bradley Cooper, in smoking d’ordinanza candidato come miglior attore, offre la mano sinistra a Lady Gaga, abito nero scollato sulla spalle e diamanti, anche lei nella cinquina. I due artisti ipnotizzano il Doldy Theatre di Los Angeles con Shallow la canzone tratta dal film A Star is born, che poi ha vinto come miglior ...

alle 4 del mattino che la cerimonia degli Oscar finalmente regala l'intrattenimento, quello vero, quello che colpoisce il cuore del pubblico. Lady Gaga e Bradley Cooper animano l'edizione di quest'...

Lady Gaga e Bradley Cooper cantano Shallow durante la notte degli Oscar - la performance è commovente (video) : Ciò che rende speciale un brano è il sentimento, e mentre Lady Gaga e Bradley Cooper cantano Shallow durante la notte degli Oscar sbocciano sorrisi, scorrono lacrime e dilaga l'emozione. Il brano, colonna sonora e colonna portante del film A star is born, è anche la dimostrazione del talento di Bradley Cooper che per la prima volta - dopo esser stato dietro la macchina da presa come regista e al centro delle scene come protagonista - si esprime ...

Oscar 2019 - lo spacco hot di Kendall Jenner al party di Vanity Fair (e gli altri look) : Kendall Jenner in Rami Kadi CoutureChiara Ferragni in Giambattista Valli CoutureAdriana Lima in Ralph & Russo CoutureMiley Cyrus in Saint LaurentSophie Turner in Louis Vuitton e Joe JonasPriyanka Chopra in Elie Saab Couture e Nick Jonas in Missoni Leslie Mann in Ralph & Russo Haute CoutureNatalie Portman in Dior Haute CoutureGabrielle Union in Valentino Haute CoutureJon Hamm in Brunello CucinelliMichael Keaton in BrioniSelma Blair in ...

Rami Malek vince l'Oscar ma non si stacca dalla fidanzata : il lungo bacio a Lucy Boynton : Rami Malek trionfa agli Academy Awards come miglior attore per 'Bohemian Rhapsody' per la sua interpretazione di Freddie Mercury. Ma quando viene annunciato come vincitore, non riesce a staccarsi da ...

Oscar 2019 - Lady Gaga e Bradley Cooper cantano 'Shallow' : Tripudio tra il pubblico della 91esima edizione degli Oscar del cinema: Lady Gaga e Bradley Cooper emozionano cantando 'Shallow' dal film 'A star is born', per cui la cantante ha vinto l'Oscar per il ...

Un inno alla diversità - gli Oscar prendono posizione contro Trump : Un Oscar come miglior attore protagonista a Rami Malek, americano di prima generazione, figlio di immigrati egiziani. Uno al miglior non protagonista, Meharshala Ali, afroamericano musulmano. Una ...

VIDEO Oscar 2019 - Lady Gaga vince per la miglior canzone : che duetto con Bradley Cooper sulle note di Shallow : Lady Gaga ha vinto l’Oscar 2019 per la miglior canzone grazie al fantastico duetto con Bradley Cooper sulle note di Shallow, uno dei brani del loro film A star is born. Di seguito il VIDEO della canzone che si è meritata la statuetta. VIDEO Shallow miglior canzone Oscar A Lady Gaga; Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su ...

Lady Gaga in lacrime per Oscar a Shallow : ANSA, - LOS ANGELES, 25 FEB - Oscar miglior canzone originale 'Shallow' da 'A Star Is Born', scritta da Lady Gaga, Mark Ronson, Anthony Rossomando e Andrew Wyatt e interpretata da Bradley Cooper e ...