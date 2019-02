Milan | due novità in Coppa Italia contro la Lazio

Milano - agguato in un cantiere edile : ucciso imprenditore 64enne. Raggiunto alla testa da due colpi di pistola : È stato Raggiunto da due colpi di pistola alla testa, tra collo e spalla, mentre entrava in un cantiere a Basiglio, alle porte di Milano. Dopo alcune ore di agonia, per l’uomo – un imprenditore milanese – non c’è stato più niente da fare. È morto così Giuseppe Giuliani, 64 anni, titolare di una ditta di costruzioni, vittima di un agguato avvenuto nella cascina Vione, a Basiglio, in provincia di Milano. I proiettili, ...

Ora o mai più - Rettore rifiuta nuovamente il duetto con Donatella Milani. Dibattito in studio : Della coppia scoppiata Rettore/Milani pare rimarrebbe solo cenere. In una settimana in cui la concorrente e la coach hanno fatto parlare per la litigata consumata nella scorsa puntata, è arrivata la prevedibile resa dei conti a distanza di 7 giorni. Divisione confermata, di ri-unione della coppia Rettore non ne vuole sapere nonostante Donatella Milani abbia provato a ripararsi dalle polemiche e spegnerle (cosa che non è poi servita a ...

Milano : polizia sospende licenza a due bar : Milano, 23 feb. (AdnKronos) - La polizia ha sospeso la licenza per sette giorni al Bar Milan di San Colombano al Lambro, nel Milanese, e per 15 giorni al Bar Maya di Milano. In particolare nel Bar Maya, in via Novara, gli agenti in diverse occasioni hanno sorpreso avventori pregiudicati e in possess

Milan - Var annulla due gol. Su Piatek non c'è rigore : La moviola di Milan-Empoli : Var molto attiva, con due reti, Paquetà e Borini, annullate ai rossoneri per fuorigioco. Al 10' del primo tempo, Giacomelli imbeccato dalla Var annulla il gol di Paquetà ...

Milan-Empoli - Iachini : “L’uno-due rossonero è stata una mazzata per noi” : MILAN EMPOLI 3-0 LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Beppe Iachini, tecnico dell’Empoli, ha parlato della sconfitta contro il Milan: “La squadra ha fatto un buon primo tempo, a volte abbiamo affrettato e abbiamo rischiato pochissimo. Abbiamo avuto noi l’occasione per passare in vantaggio ed un minuto dopo abbiamo fatto […] L'articolo Milan-Empoli, Iachini: “L’uno-due rossonero ...

Milan sempre più inglese : Gadizid rafforza il quadro dirigenziale con due nuovi innesti : Milan, dopo l’arrivo dall’Arsenal di Ivan Gazidis, quest’oggi sono state annunciate altre due acquisizioni per quanto concerne il quadro dirigenziale rossonero Il Milan ha comunicato “l’ingresso nel management rossonero di Casper Stylsvig e James Murray, rispettivamente in qualità di “Chief Revenue Officer” (“CRO”) e “Chief of Staff” dell’Amministratore Delegato. ...

Milan - Gazidis si rinforza : due dirigenti dalla Premier : MilanO - Il Milan continua a rinforzarsi, anche a livello dirigenziale. Arrivano altri due ingressi in società dalla Premier League : si tratta di Casper Stylsvig e James Murray che, dal 1° marzo ...

Serie A - Milan-Empoli : duello Piatek-Cutrone per una maglia da titolare : Torna il campionato di Serie A con la 25esima giornata che avrà inizio questa sera alle ore 20.30 a San Siro dove il Milan ospiterà l'Empoli di Iachini. Il Milan arriva a questo scontro con il morale alle stelle dopo la vittoria a Bergamo contro l'Atalanta, rivale diretta per la volata Champions, affossata dal primo gol di Chalhanoglu in campionato e dalla doppietta del solito Piatek, arrivati dopo che la squadra di Gasperini si era portata in ...

Arrestati a Milano due romeni "turisti del crimine" : Due turisti del crimine che prendevano di mira gli anziani, per rapinarli della borsa, nella speranza di trovare il bancomat con annesso numero "pin", con cui prosciugare il loro conto in banca, sono stati fermati a Milano, dai carabinieri, in quanto ritenuti colpevoli di un colpo messo a segno, l"8 luglio scorso, a Imperia, alla titolare di una pizzeria di Diano Marina, pedinata fino a casa, aggredita con un pugno sulla nuca e depredata di ...

Inter-Rapid - Schobesberger si propone su Tinder : "Sono a Milano due notti..." : Domani sera alle ore 21 l' Inter di Luciano Spalletti scenderà in campo contro gli austriaci del Rapid Vienna nel match valido per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League. Nella sfida d'...

Il calciatore del Rapid Vienna cerca compagnia su Tinder : "A Milano due notti - quindi meglio che siate veloci" : Philipp Schobesberger, centrocampista del Rapid Vienna, cerca compagnia a Milano. E lo fa tramite Tinder, l'app di incontri. Il calciatore è impegnato giovedì 21 febbraio nel ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League contro l'Inter (all'andata è finita 1-0 per i nerazzurri, grazie al gol di Lautaro Martinez). Ma oltre al campo, il 26enne pensa anche ad altro. "Sono a Milano solo per due notti, quindi meglio che siate ...