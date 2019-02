Matteo Salvini affonda Marco Damilano che lo interroga sulla Russia | la strepitosa

Giorgia Meloni punge Matteo Salvini : 'Cresciamo solo noi e la Lega. Forse - ora...' : 'Cresciamo solo noi e la Lega' . E' questa l'analisi di Giorgia Meloni sull'andamento dei voti ai singoli partiti nelle elezioni regionali sarde. Che si accompagna ad un dato ulteriormente ...

Giorgia Meloni punge Matteo Salvini : "Cresciamo solo noi e la Lega. Forse - ora..." : "Cresciamo solo noi e la Lega". E' questa l'analisi di Giorgia Meloni sull'andamento dei voti ai singoli partiti nelle elezioni regionali sarde. Che si accompagna ad un dato ulteriormente incoraggiante: con metà delle sezioni scrutinate, il centrodestra scavalla la soglia del 50%, sfiorando il 52 e

Regionali Sardegna - la furbissima esultanza di Matteo Salvini : "La Lega vince 6-0 sul Pd" : Arriva il momento dell'esultanza per Matteo Salvini dopo il voto in Sardegna: la vittoria del candidato del centrodestra, Christian Solinas, è ormai certa. A circa metà dello scrutinio ha oltre il 48% dei voti contro il 32,90% del candidato del centrosinistra, Massimo Zedda. Tracollo per il M5s, ora

Dopo le elezioni in Sardegna - Matteo Salvini ci dica a che gioco sta giocando : Le elezioni Regionali in Sardegna sono la conferma della vera anomalia di questo momento politico: una forza al governo è stabilmente, strutturalmente e inevitabilmente alleata con due partiti dell'opposizione; sui territori predica e pratica contro il Movimento 5 Stelle, con cui a Roma va d'amore e d'accordo. Quanto può reggere ancora questa gigantesca commedia dell'inganno?Continua a leggere

Regionali Sardegna - il pressing di Giancarlo Giorgetti su Matteo Salvini : adesso basta con Luigi Di Maio : La Lega non è più un monolite come qualche mese fa. Per carità, il Capitano è sempre il Capitano. Però la linea politica scelta da Matteo Salvini inizia a stare stretta ad alcuni dei suoi uomini più autorevoli. I falchi sono in pressing. Consigliano di staccare la spina al governo Conte. Il leader?

Diciotti - Carlo Nordio difende Matteo Salvini : 'Il più coraggioso'. Migranti e fascismo - 'un'enorme balla' : 'Una enorme balla'. Carlo Nordio , ex procuratore aggiunto di Venezia, parla con l' HuffingtonPost di Matteo Salvini e taglia corto sul 'pericolo fascismo in Italia' che tanti a sinistra invocano per ...

Matteo Salvini - la vendetta di Di Maio dopo il crollo in Sardegna : rischio contagio - la Lega all'inferno : E stare un altro anno in compagnia dei grillini e della loro visione anti-storica dell'economia in piena recessione, rischia di trascinare all'inferno pure noi'.

Regionali Sardegna - Pietro Senaldi : "Le campane a morto per Di Maio - l'allarme per Matteo Salvini" : campane a morto per Luigi Di Maio, un allarme serio per Matteo Salvini. Il voto delle Regionali in Sardegna testimonia la fuga degli elettori italiani dai grillini, che quando governano (vedi Virginia Raggi a Roma) fanno solo disastri. È successo anche in Abruzzo, e prima ancora in Trentino o Friuli

Che tempo che fa - lezioncina buonista di Roberto Saviano : frecciata a Matteo Salvini : Roberto Saviano ha tenuto un monologo politico in apertura della puntata di ieri 24 febbraio di Che tempo che fa. Ha parlato di razzismo e ha criticato apertamente il ministro dell'interno Matteo Salvini. Parlando della storia del ragazzo senegalese Bakary, ha letto la risposta del ministro degli In

Regionali Sardegna - perché Matteo Salvini non può far festa : i due "dati nascosti" nel voto : Il centrodestra è avanti alle Regionali in Sardegna, ma Matteo Salvini non festeggia. Il testa a testa tra Christian Solinas e il candidato del centrosinistra Zedda è più serrato del previsto e nasconde, exit poll alla mano (scrutinio iniziato solo alle 7 di lunedì 25 febbraio), almeno due verità da

Matteo Salvini - orrore contro il leghista : lo vogliono morto : Che mondo sarebbe senza Salvini? Prendiamo spunto da alcune parti di una canzone di Vasco Rossi: «T' immagini, le facce che farebbero, se da domani davvero, se da domani»... il segretario della Lega smettesse. Vi immaginate? Come minimo i Cinquestelle stapperebbero una bottiglia di champagne, insiem

Matteo Salvini - sondaggio Pagnoncelli : 26% degli elettori Pd contrario a processo per il leader leghista : La consultazione degli iscritti al M5S sulla piattaforma Roussea u per decidere sull' autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini per il caso Diciotti è ormai andata in archivio. E il ...

Annalisa Chirico - lo scatto in topless nel camerino : un messaggio rivolto a Matteo Salvini : Così Annalisa Chirico accompagna una sua foto in topless nel camerino di un negozio, postata su Instagram e idealmente rivolta a Matteo Salvini , con l'intento di 'sdoganare' il mondo gay, oggi, nell'...