Litigi d’amore film stasera in tv 25 febbraio | cast | trama | curiosità | streaming

cubemagazine

: Stasera in tv: 'Litigi d'amore' su Rai 3 - Astralus : Stasera in tv: 'Litigi d'amore' su Rai 3 -

(Di lunedì 25 febbraio 2019)è ilin tv lunedì 252019 in onda in prima serata su Rai 3. Di seguito ecco, scheda,, alcunesule dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TVin tv: scheda TITOLO ORIGINALE: The Upside of AngerGENERE: commedia, sentimentaleANNO: 2005REGIA: Mike Binder: Joan Allen, Kevin Costner, Erika Christensen, Evan Rachel Wood, Keri Russell, Alicia Witt, Mike Binder, Tom Harper, Dane ChristensenDURATA: 118 minutiin tv:Terry Wolfmeyer, moglie affettuosa e madre attenta di quattro figlie, all’improvviso lasciata dal marito per la segretaria. La donna si trova a dover affrontare da sola i problemi quotidiani ed a fronteggiare le quattro figlie con caratteri difficili anche per il trauma dell’abbandono subito. Terry, confusa e disperata, si abbandona e ...